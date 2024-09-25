https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusya-devlet-baskani-putin-tbmm-baskani-kurtulmus-ile-kremlinde-bir-araya-geldi-1088435692.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T17:45+0300
2024-09-25T17:45+0300
2024-09-25T17:46+0300
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numan kurtulmuş
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya'daki temaslarına devam ediyor.Kurtulmuş Rusya ziyareti kapsamında Salı günü Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etmişti.Kurtulmuş bugün sabah saatlerinde, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etmişti.Çarşamba günü erken saatlerde Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya gelen Putin, önceki gün de Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile de görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/tbmm-baskani-kurtulmus-rusya-federal-meclisi-federasyon-konseyi-genel-kurulunda-konusuyor-1088414339.html
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rusya, kremlin, türkiye, vladimir putin, numan kurtulmuş, tbmm, görüşme, ikili görüşme
rusya, kremlin, türkiye, vladimir putin, numan kurtulmuş, tbmm, görüşme, ikili görüşme
Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi
17:45 25.09.2024 (güncellendi: 17:46 25.09.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya'daki temaslarına devam ediyor.
Kurtulmuş Rusya ziyareti kapsamında Salı günü Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilere hitap etmişti.
Kurtulmuş bugün sabah saatlerinde, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nun yeni yasama dönemi açılış toplantısında senatörlere hitap etmişti.
Çarşamba günü erken saatlerde Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya gelen Putin, önceki gün de Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile de görüştü.