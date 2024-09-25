https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/marsta-esrarengiz-kesif-kimyasal-bilesimi-henuz-bilinmiyor-1088408841.html

Mars'ta esrarengiz keşif: Kimyasal bileşimi henüz bilinmiyor

Mars'ta esrarengiz keşif: Kimyasal bileşimi henüz bilinmiyor

Sputnik Türkiye

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta daha önce görülmemiş, benzersiz çizgili bir kaya parçası keşfetti. "Zebra kayası" olarak adlandırılan bu taş, 13... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T07:53+0300

2024-09-25T07:53+0300

2024-09-25T07:53+0300

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Keşif, Mars yüzeyinde daha önce karşılaşılan kayalardan oldukça farklı yapısıyla dikkat çekiyor.NASA yetkilileri, Zebra kayasının kesin kimyasal bileşimi hakkında hala net bilgilere sahip değil. Ancak ilk değerlendirmelere göre, kayanın çizgileri magmatik ya da metamorfik süreçler sonucu oluşmuş olabilir. Zebra kayasının altındaki kayaçtan belirgin şekilde farklı olması, onun başka bir bölgeden yuvarlanarak buraya gelmiş olabileceğini düşündürüyor.Bilim i̇nsanlarından i̇lk yorumlarPerseverance ekibinden Purdue Üniversitesi doktora öğrencisi Athanasios Klidaras, bu kayanın Mars'taki Jezero Krateri'nde daha önce gözlemlenen hiçbir kayaya benzemediğini belirtti. NASA'nın blog yazısında da, kayanın benzersiz yapısının Dünya'daki granit ve mermer gibi kayaçlarla karşılaştırıldığı, ancak kimyasal bileşim hakkında kesin sonuçlara varmanın şu aşamada mümkün olmadığı ifade edildi.Görev, Mars'ta yaşam i̇zlerini araştırıyorPerseverance keşif aracı, şu anda eski bir göl ve nehir yatağı olan Jezero Krateri'nin kenarını keşfetmeye devam ediyor. Görevin temel amacı, Mars'ın geçmişte mikrobiyal yaşamı destekleyip desteklemediğini araştırmak. Zebra kayası gibi keşifler, Kızıl Gezegen’in jeolojik geçmişi hakkında yeni ipuçları sunabilir.

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