https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/marsta-esrarengiz-kesif-kimyasal-bilesimi-henuz-bilinmiyor-1088408841.html
Mars'ta esrarengiz keşif: Kimyasal bileşimi henüz bilinmiyor
Mars'ta esrarengiz keşif: Kimyasal bileşimi henüz bilinmiyor
Sputnik Türkiye
NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta daha önce görülmemiş, benzersiz çizgili bir kaya parçası keşfetti. "Zebra kayası" olarak adlandırılan bu taş, 13... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T07:53+0300
2024-09-25T07:53+0300
2024-09-25T07:53+0300
yaşam
nasa
mars
mars
gezegen
uzay
uzay aracı
bilim
bilim insanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0a/1073378564_0:0:875:492_1920x0_80_0_0_6714e2bb3f7b7cb492f00ac8852bd581.jpg
Keşif, Mars yüzeyinde daha önce karşılaşılan kayalardan oldukça farklı yapısıyla dikkat çekiyor.NASA yetkilileri, Zebra kayasının kesin kimyasal bileşimi hakkında hala net bilgilere sahip değil. Ancak ilk değerlendirmelere göre, kayanın çizgileri magmatik ya da metamorfik süreçler sonucu oluşmuş olabilir. Zebra kayasının altındaki kayaçtan belirgin şekilde farklı olması, onun başka bir bölgeden yuvarlanarak buraya gelmiş olabileceğini düşündürüyor.Bilim i̇nsanlarından i̇lk yorumlarPerseverance ekibinden Purdue Üniversitesi doktora öğrencisi Athanasios Klidaras, bu kayanın Mars'taki Jezero Krateri'nde daha önce gözlemlenen hiçbir kayaya benzemediğini belirtti. NASA'nın blog yazısında da, kayanın benzersiz yapısının Dünya'daki granit ve mermer gibi kayaçlarla karşılaştırıldığı, ancak kimyasal bileşim hakkında kesin sonuçlara varmanın şu aşamada mümkün olmadığı ifade edildi.Görev, Mars'ta yaşam i̇zlerini araştırıyorPerseverance keşif aracı, şu anda eski bir göl ve nehir yatağı olan Jezero Krateri'nin kenarını keşfetmeye devam ediyor. Görevin temel amacı, Mars'ın geçmişte mikrobiyal yaşamı destekleyip desteklemediğini araştırmak. Zebra kayası gibi keşifler, Kızıl Gezegen’in jeolojik geçmişi hakkında yeni ipuçları sunabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/yassihoyukte-6-bin-yillik-sekillendirilmis-kafatasi-bulundu-diger-bireylere-gore-ayricalikli-1088407904.html
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0a/1073378564_208:0:875:500_1920x0_80_0_0_fb37d2365de224e8aa34ceaf2121178e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nasa, mars, mars, gezegen, uzay, uzay aracı, bilim, bilim insanları
nasa, mars, mars, gezegen, uzay, uzay aracı, bilim, bilim insanları
Mars'ta esrarengiz keşif: Kimyasal bileşimi henüz bilinmiyor
NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta daha önce görülmemiş, benzersiz çizgili bir kaya parçası keşfetti. "Zebra kayası" olarak adlandırılan bu taş, 13 Eylül’de kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Kayanın yaklaşık 20 santimetre çapında olduğu ve koyu ile açık renkli çizgiler içerdiği belirtildi.
Keşif, Mars yüzeyinde daha önce karşılaşılan kayalardan oldukça farklı yapısıyla dikkat çekiyor.
NASA yetkilileri, Zebra kayasının kesin kimyasal bileşimi hakkında hala net bilgilere sahip değil. Ancak ilk değerlendirmelere göre, kayanın çizgileri magmatik ya da metamorfik süreçler sonucu oluşmuş olabilir. Zebra kayasının altındaki kayaçtan belirgin şekilde farklı olması, onun başka bir bölgeden yuvarlanarak buraya gelmiş olabileceğini düşündürüyor.
Bilim i̇nsanlarından i̇lk yorumlar
Perseverance ekibinden Purdue Üniversitesi doktora öğrencisi Athanasios Klidaras, bu kayanın Mars'taki Jezero Krateri'nde daha önce gözlemlenen hiçbir kayaya benzemediğini belirtti. NASA'nın blog yazısında da, kayanın benzersiz yapısının Dünya'daki granit ve mermer gibi kayaçlarla karşılaştırıldığı, ancak kimyasal bileşim hakkında kesin sonuçlara varmanın şu aşamada mümkün olmadığı ifade edildi.
Görev, Mars'ta yaşam i̇zlerini araştırıyor
Perseverance keşif aracı, şu anda eski bir göl ve nehir yatağı olan Jezero Krateri'nin kenarını keşfetmeye devam ediyor. Görevin temel amacı, Mars'ın geçmişte mikrobiyal yaşamı destekleyip desteklemediğini araştırmak. Zebra kayası gibi keşifler, Kızıl Gezegen’in jeolojik geçmişi hakkında yeni ipuçları sunabilir.