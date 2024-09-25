https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/yassihoyukte-6-bin-yillik-sekillendirilmis-kafatasi-bulundu-diger-bireylere-gore-ayricalikli-1088407904.html

Yassıhöyük'te 6 bin yıllık 'şekillendirilmiş' kafatası bulundu: 'Diğer bireylere göre ayrıcalıklı'

Yassıhöyük'te 6 bin yıllık 'şekillendirilmiş' kafatası bulundu: 'Diğer bireylere göre ayrıcalıklı'

Sputnik Türkiye

Yassıhöyük kazı alanında 6 bin yıllık olduğu düşünülen şekillendirilmiş kafatası bukundu. Kafatasının bulunduğu mezarlıktaki 'mezar hediyeleri' gömülen kişinin... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T04:37+0300

2024-09-25T04:37+0300

2024-09-25T04:37+0300

yaşam

kahramanmaraş

kazı

arkeolojik kazı

kazı çalışması

kafatası

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Yassıhöyük kazı alanında Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Ahi Evran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Elif Baştürk başkanlığındaki ekiple yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 6 bin yıllık olduğu düşünülen 'şekillendirilmiş' kafatası bulundu.Kazı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Baştürk, bulunan 'şekillendirilmiş' kafatası hakkında kafatası şekillendirmesinin ender rastlanan kültürel bir uygulama olduğuna vurgu yaparak, "Söz konusu uygulama, bebeklik çağındaki bireyin kafatasının, bir ya da iki parça bezle sarılarak şeklinin değiştirilmesidir. Tanır Yassıhöyük'teki gibi tekil örneklerin seçilmiş özel bir kişiye statü göstergesi olarak uygulandığı düşünülmektedir. Hem mezar biçimi hem de kemikten yapılmış takılar ve pişmiş toprak kaplardan oluşan mezar hediyeleri, bu gömütün diğer bireylere göre ayrıcalıklı olduğunu göstermektedir" dedi.Milattan önce 4 bin yılına tarihlenen ve bir bebeğe ait olan başka bir mezarda 820 boncuktan yapılmış bir kolyeye ulaştıklarını belirten Baştürk, M.Ö. 6 bin yılına ait Geç Neolitik dönem yapılarını ortaya çıkardıklarını, bu tabakada ata kültüyle bağlantılı olarak yaşadıkları evin tabanı altına gömülen bir kafatası bulduklarını aktardı.

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kahramanmaraş, kazı, arkeolojik kazı, kazı çalışması, kafatası