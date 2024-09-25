https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/macaristan-bm-birbirinden-nefret-edenlerin-birbiriyle-konusabilmesi-icin-bir-platform-1088410281.html

Macaristan: BM, birbirinden nefret edenlerin birbiriyle konuşabilmesi için bir platform

Macaristan: BM, birbirinden nefret edenlerin birbiriyle konuşabilmesi için bir platform

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Birleşmiş Milletler’in (BM) benzer görüşe sahip ülkelerin bir araya geldiği bir platform değil, “birbirinden nefret... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T08:47+0300

2024-09-25T08:47+0300

2024-09-25T08:59+0300

dünya

macaristan

peter szijjarto

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

platform

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BM Genel Kurulu kapsamında Sputnik’e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, BM'nin benzer görüşe sahip bir grup ülke için oluşturulmadığını kaydederek şunu dedi: Kurul’un ‘üst düzey haftası’ sırasında, “uzun zamandır birbirleriyle iletişim kurmayanların bu fırsatı yakalayacaklarını” umduğunu dile getiren Szijjarto, “Ama sonunda hep hayal kırıklığına uğruyorum” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html

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macaristan, peter szijjarto, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, platform