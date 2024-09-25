https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/macaristan-bm-birbirinden-nefret-edenlerin-birbiriyle-konusabilmesi-icin-bir-platform-1088410281.html
Macaristan: BM, birbirinden nefret edenlerin birbiriyle konuşabilmesi için bir platform
Macaristan: BM, birbirinden nefret edenlerin birbiriyle konuşabilmesi için bir platform
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Birleşmiş Milletler’in (BM) benzer görüşe sahip ülkelerin bir araya geldiği bir platform değil, “birbirinden nefret... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T08:47+0300
2024-09-25T08:47+0300
2024-09-25T08:59+0300
dünya
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peter szijjarto
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platform
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BM Genel Kurulu kapsamında Sputnik’e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, BM'nin benzer görüşe sahip bir grup ülke için oluşturulmadığını kaydederek şunu dedi: Kurul’un ‘üst düzey haftası’ sırasında, “uzun zamandır birbirleriyle iletişim kurmayanların bu fırsatı yakalayacaklarını” umduğunu dile getiren Szijjarto, “Ama sonunda hep hayal kırıklığına uğruyorum” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html
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macaristan, peter szijjarto, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, platform
macaristan, peter szijjarto, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, platform
Macaristan: BM, birbirinden nefret edenlerin birbiriyle konuşabilmesi için bir platform
08:47 25.09.2024 (güncellendi: 08:59 25.09.2024)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Birleşmiş Milletler’in (BM) benzer görüşe sahip ülkelerin bir araya geldiği bir platform değil, “birbirinden nefret edenler” için diyalog platformu olduğunu belirtti.
BM Genel Kurulu kapsamında Sputnik’e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, BM'nin benzer görüşe sahip bir grup ülke için oluşturulmadığını kaydederek şunu dedi:
Bu kurum, herkesin herkesle her konuda konuşabileceği bir platform sağlamak üzere oluşturuldu. Birleşmiş Milletler, birbirlerinden hoşlanmayan, hatta birbirlerinden nefret edenlerin birbirleriyle konuşabilecekleri bir platform olmalı.
Kurul’un ‘üst düzey haftası’ sırasında, “uzun zamandır birbirleriyle iletişim kurmayanların bu fırsatı yakalayacaklarını” umduğunu dile getiren Szijjarto, “Ama sonunda hep hayal kırıklığına uğruyorum” diye ekledi.