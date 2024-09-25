https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/kilo-vermeyi-yavaslatan-sebepleri-uzmani-siraladi-yapilmamasi-gereken-3-hata-ne-1088415432.html
Kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri uzmanı sıraladı: Yapılmaması gereken 3 hata ne?
Kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri uzmanı sıraladı: Yapılmaması gereken 3 hata ne?
Sputnik Türkiye
Kilo vermek birçok kişi için zorlayıcı bir süreç olabilir. Ancak, yapılan bazı basit hatalar bu süreci daha da karmaşık hale getirebilir. Ünlü beslenme uzmanı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T11:18+0300
2024-09-25T11:18+0300
2024-09-25T11:18+0300
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Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ise bu sağlık risklerini azaltmanın yanı sıra, fiziksel ve zihinsel iyilik hali üzerinde de olumlu etkiler yapıyor. Kişinin enerji seviyeleri artıyor, uyku kalitesi iyileşiyor ve genel yaşam kalitesi yükseliyor. Fakat bazen tüm çabalara rağmen kilo vermek o kadar da kolay olmayabiliyor. Peki kilo vermek için neler yapılmalı?1. Düzensiz uyku ve stres yönetimiKilo verme sürecinde göz ardı edilen en büyük sorunlardan biri uyku düzeni. Dr. Ayça Kaya, “Yetersiz uyku ve yüksek stres hormonlarının (kortizol) vücutta yağ birikimine neden olduğunu” belirtiyor. Araştırmalara göre, günde 7-8 saat uyku almayan kişilerin metabolizması yavaşlıyor ve vücut, açlık hormonlarını daha fazla salgılıyor, bu da gereksiz atıştırmalıklara yönelime yol açıyor.2. Yetersiz su tüketimiKilo vermeyi engelleyen bir diğer önemli hata, yeterince su içmemek. Dr. Kaya, su tüketiminin vücuttaki toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğunu vurguluyor. “Günde en az 2-2,5 litre su tüketmek, hem yağ yakımını destekler hem de tokluk hissini artırır” diyor. Yeterli su içmeyen kişilerde, kilo verme sürecinin yavaşlaması kaçınılmaz hale geliyor.3. Düşük kalorili diyetlerle metabolizmayı yavaşlatmakBirçok kişi hızlı sonuç almak için düşük kalorili diyetlere başvuruyor ancak bu yöntem metabolizmayı yavaşlatarak kilo vermeyi zorlaştırıyor. Dr. Kaya, “Vücudu aşırı düşük kalorili diyetlerle aç bırakmak, kısa vadede kilo verdirse de uzun vadede metabolizmayı yavaşlatır ve kilo verme hızını düşürür” diyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir kilo kaybı için dengeli bir diyet programı oluşturmak gerekiyor.Kilo vermek i̇çin ne yapılmalı?Kilo verme sürecinde yapılan bu hatalardan kaçınmak, başarıya giden yolu hızlandırabilir. Dr. Ayça Kaya, dengeli beslenme, düzenli uyku ve yeterli su tüketiminin kilo vermenin olmazsa olmazları olduğunu belirtiyor. Ayrıca stres yönetimine dikkat etmek ve metabolizmayı yavaşlatacak aşırı düşük kalorili diyetlerden kaçınmak da uzun vadeli başarı için önemli adımlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/survivorda-yarisan-batuhan-karacakayadan-uzen-haber-acil-ameliyata-alindi-1088409342.html
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et, kilo vermek istiyorum, kilo vermek için, kilo hesaplama, zayıflama ilacı, zayıflama kürü, zayıflama tarifi, zayıflamak için, zayıflamak için diyet listesi, zayıflamak için ne yapılmalı
et, kilo vermek istiyorum, kilo vermek için, kilo hesaplama, zayıflama ilacı, zayıflama kürü, zayıflama tarifi, zayıflamak için, zayıflamak için diyet listesi, zayıflamak için ne yapılmalı
Kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri uzmanı sıraladı: Yapılmaması gereken 3 hata ne?
Kilo vermek birçok kişi için zorlayıcı bir süreç olabilir. Ancak, yapılan bazı basit hatalar bu süreci daha da karmaşık hale getirebilir. Ünlü beslenme uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya göre, farkında olmadan yapılan hatalar kilo verme hedeflerini sekteye uğratıyor. İşte kilo vermeyi en çok zorlaştıran 3 hata ve dikkat edilmesi gerekenler.
Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ise bu sağlık risklerini azaltmanın yanı sıra, fiziksel ve zihinsel iyilik hali üzerinde de olumlu etkiler yapıyor. Kişinin enerji seviyeleri artıyor, uyku kalitesi iyileşiyor ve genel yaşam kalitesi yükseliyor. Fakat bazen tüm çabalara rağmen kilo vermek o kadar da kolay olmayabiliyor. Peki kilo vermek için neler yapılmalı?
1. Düzensiz uyku ve stres yönetimi
Kilo verme sürecinde göz ardı edilen en büyük sorunlardan biri uyku düzeni. Dr. Ayça Kaya, “Yetersiz uyku ve yüksek stres hormonlarının (kortizol) vücutta yağ birikimine neden olduğunu” belirtiyor. Araştırmalara göre, günde 7-8 saat uyku almayan kişilerin metabolizması yavaşlıyor ve vücut, açlık hormonlarını daha fazla salgılıyor, bu da gereksiz atıştırmalıklara yönelime yol açıyor.
Kilo vermeyi engelleyen bir diğer önemli hata, yeterince su içmemek. Dr. Kaya, su tüketiminin vücuttaki toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğunu vurguluyor. “Günde en az 2-2,5 litre su tüketmek, hem yağ yakımını destekler hem de tokluk hissini artırır” diyor. Yeterli su içmeyen kişilerde, kilo verme sürecinin yavaşlaması kaçınılmaz hale geliyor.
3. Düşük kalorili diyetlerle metabolizmayı yavaşlatmak
Birçok kişi hızlı sonuç almak için düşük kalorili diyetlere başvuruyor ancak bu yöntem metabolizmayı yavaşlatarak kilo vermeyi zorlaştırıyor. Dr. Kaya, “Vücudu aşırı düşük kalorili diyetlerle aç bırakmak, kısa vadede kilo verdirse de uzun vadede metabolizmayı yavaşlatır ve kilo verme hızını düşürür” diyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir kilo kaybı için dengeli bir diyet programı oluşturmak gerekiyor.
Kilo vermek i̇çin ne yapılmalı?
Kilo verme sürecinde yapılan bu hatalardan kaçınmak, başarıya giden yolu hızlandırabilir. Dr. Ayça Kaya, dengeli beslenme, düzenli uyku ve yeterli su tüketiminin kilo vermenin olmazsa olmazları olduğunu belirtiyor. Ayrıca stres yönetimine dikkat etmek ve metabolizmayı yavaşlatacak aşırı düşük kalorili diyetlerden kaçınmak da uzun vadeli başarı için önemli adımlar.