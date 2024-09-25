https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/survivorda-yarisan-batuhan-karacakayadan-uzen-haber-acil-ameliyata-alindi-1088409342.html

Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya'dan üzen haber: Acil ameliyata alındı

Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya'dan üzen haber: Acil ameliyata alındı

Sputnik Türkiye

Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu ile tanınan ve son olarak Survivor yarışmasındaki mücadelesiyle adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, hayranlarını... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T08:39+0300

2024-09-25T08:39+0300

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yaşam

batuhan karacakaya

survivor

survivor all star

tv8

tv8

aşk-ı memnu

aşk-ı memnu

hasta

ağır hasta

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Henüz 11 yaşındayken Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent Ziyagil' karakteri ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Batuhan Karacakaya, kariyerine Survivor'daki performansıyla devam etti. Yarışmada finale kadar yükselmeyi başaran Karacakaya, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.Ameliyat haberini hastaneden duyurduKaracakaya, sosyal medya hesabından hastane odasında çektiği bir videoyla ameliyat olduğunu açıkladı. “Bileğimde şiddetli ağrılar vardı” diyen Karacakaya, doktorların acil ameliyat önerdiğini belirtti. Yaptığı açıklamada, “Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbestçe hareket ediyormuş. Bu da aşırı ağrıya neden oluyormuş. Ancak Survivor adasında kaptığım bir hastalık nedeniyle ameliyatım ertelenmişti, kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi ameliyatımı oldum, her şey yolunda” dedi.Sosyal medyadan destek yağdıBatuhan Karacakaya’nın ameliyat haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, “geçmiş olsun”, “seni böyle görmek üzdü”, “hemen iyileş” gibi yorumlarla ünlü isme destek verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cocugunun-hediyesi-basini-yakti-giydigi-ayakkabi-yuzunden-mahkemelik-oldu-1088408544.html

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