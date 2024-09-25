https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/survivorda-yarisan-batuhan-karacakayadan-uzen-haber-acil-ameliyata-alindi-1088409342.html
Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya'dan üzen haber: Acil ameliyata alındı
Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya'dan üzen haber: Acil ameliyata alındı
Sputnik Türkiye
Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu ile tanınan ve son olarak Survivor yarışmasındaki mücadelesiyle adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, hayranlarını... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T08:39+0300
2024-09-25T08:39+0300
2024-09-25T08:39+0300
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Henüz 11 yaşındayken Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent Ziyagil' karakteri ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Batuhan Karacakaya, kariyerine Survivor'daki performansıyla devam etti. Yarışmada finale kadar yükselmeyi başaran Karacakaya, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.Ameliyat haberini hastaneden duyurduKaracakaya, sosyal medya hesabından hastane odasında çektiği bir videoyla ameliyat olduğunu açıkladı. “Bileğimde şiddetli ağrılar vardı” diyen Karacakaya, doktorların acil ameliyat önerdiğini belirtti. Yaptığı açıklamada, “Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbestçe hareket ediyormuş. Bu da aşırı ağrıya neden oluyormuş. Ancak Survivor adasında kaptığım bir hastalık nedeniyle ameliyatım ertelenmişti, kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi ameliyatımı oldum, her şey yolunda” dedi.Sosyal medyadan destek yağdıBatuhan Karacakaya’nın ameliyat haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, “geçmiş olsun”, “seni böyle görmek üzdü”, “hemen iyileş” gibi yorumlarla ünlü isme destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cocugunun-hediyesi-basini-yakti-giydigi-ayakkabi-yuzunden-mahkemelik-oldu-1088408544.html
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batuhan karacakaya, survivor, survivor all star, tv8, tv8, aşk-ı memnu, aşk-ı memnu, hasta, ağır hasta
Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya'dan üzen haber: Acil ameliyata alındı
Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu ile tanınan ve son olarak Survivor yarışmasındaki mücadelesiyle adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, hayranlarını korkutan bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, hastane odasından yaptığı açıklamada acil bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.
Henüz 11 yaşındayken Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent Ziyagil' karakteri ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Batuhan Karacakaya, kariyerine Survivor'daki performansıyla devam etti. Yarışmada finale kadar yükselmeyi başaran Karacakaya, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
Ameliyat haberini hastaneden duyurdu
Karacakaya, sosyal medya hesabından hastane odasında çektiği bir videoyla ameliyat olduğunu açıkladı. “Bileğimde şiddetli ağrılar vardı” diyen Karacakaya, doktorların acil ameliyat önerdiğini belirtti. Yaptığı açıklamada, “Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbestçe hareket ediyormuş. Bu da aşırı ağrıya neden oluyormuş. Ancak Survivor adasında kaptığım bir hastalık nedeniyle ameliyatım ertelenmişti, kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi ameliyatımı oldum, her şey yolunda” dedi.
Sosyal medyadan destek yağdı
Batuhan Karacakaya’nın ameliyat haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, “geçmiş olsun”, “seni böyle görmek üzdü”, “hemen iyileş” gibi yorumlarla ünlü isme destek verdi.