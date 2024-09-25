Jose Mourinho: Hayatım boyunca hiçbir basın toplantısına kaçmadım, 75 dakika beklemenin mantığı yok
12:38 25.09.2024 (güncellendi: 12:49 25.09.2024)
© İHA / SAMET YALÇINFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
© İHA / SAMET YALÇIN
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Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına katılmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına katılmayan Mourinho, "24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok." dedi.
Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına katılmayan Mourinho, "24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok." dedi.
'Saygısızlık yapılan kişi benim'
"Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. Kapıda bekledim." diyen Mourinho "Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. Saygısızlık yapılan kişi benim." açıklamasında bulundu.
'İrfan oynayacak'
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçı hakkında da konuşan tecrübeli hoca, İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de oynayacağını açıkladı.
Mourinho, "İrfan Can Kahveci'nin 11 oynaması gerektiğine katılıyorum. İrfan Can yarın oynayacak." ifadelerini kullandı.
Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
"Union SG maçında basit bir rotasyon yapmayacağım. Bazı dinamikleri de değiştirmeye çalışacağım. Oynamayan ya da daha az oynayan, oynamayı hak eden, iyi çalışan oyunculara hakkını vereceğim."