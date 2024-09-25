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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/guney-kibris-savunma-bakani-ermenistanda-turkiyeyihedefaldi-1088434286.html
Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Ermenistan'da Türkiye’yi hedef aldı
Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Ermenistan'da Türkiye’yi hedef aldı
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile yaptığı görüşmede Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın saldırgan ve... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T17:12+0300
2024-09-25T17:12+0300
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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile yaptığı görüşmede, "Türkiye yasadışı göçü Kıbrıs üzerinde baskı aracı olarak kullanmaya çalışıyor" cümlesini kaydetti.Palmas konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politikada saldırgan bir retorik kullandığını öne sürerek Ankara'nın tüm Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğini 'tehdit ettiğini' iddia etti.Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile yaptığı ortak açıklamada Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeleri ele alma fırsatı bulduklarını ifade eden Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Palmas, “Doğu Akdeniz jeopolitik çalkantılarla dolu bir bölge. Uluslararası hukuku ve egemenlik haklarını ihlal eden tek taraflı eylemler aslında bölgedeki durumu daha da kötüleştiriyor ve bölgedeki barış ve istikrarı baltalıyor” cümlesini kaydetti.Kıbrıs'taki güvenlik durumunu ve yasadışı göçü bir baskı aracı olarak kullanmaya çalışan Türkiye'nin çabaları hakkında Ermeni mevkidaşına bilgi verdiğini dile getiren Palmas, "Son yıllarda Türkiye, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki tüm bölgede gerçek istikrar ve güvenliği tehdit eden saldırgan bir retoriğe sahiptir" olduğu iddasına bulundu.Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Palmas, “Kıbrıs meselesinin BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözüme kavuşturulması için tüm uluslararası ve bölgesel örgütlerde verdiği destekten ötürü Ermenistan'a minnettarlığımızı bir kez daha tekrarlamak ve teşekkür etmek istiyorum" cümlesini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/icisleri-bakani-yerlikaya-turk-karasularinin-ihlaline-yonelik-davranislar-kabul-edilemez-1088432533.html
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güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, güney kıbrıs savunma bakanlığı, ermenistan, suren papikyan, türkiye, akdeniz
güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, güney kıbrıs savunma bakanlığı, ermenistan, suren papikyan, türkiye, akdeniz

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Ermenistan'da Türkiye’yi hedef aldı

17:12 25.09.2024
© Fotoğraf : official site of MoD of RAErmenistan ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanları Suren Papikyan ile Vasilis Palmas
Ermenistan ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanları Suren Papikyan ile Vasilis Palmas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© Fotoğraf : official site of MoD of RA
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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile yaptığı görüşmede Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'nın saldırgan ve yayılmacı söylemenin arttığı iddiasına bulunan Palmas, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği öne sürdü.
Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile yaptığı görüşmede, "Türkiye yasadışı göçü Kıbrıs üzerinde baskı aracı olarak kullanmaya çalışıyor" cümlesini kaydetti.
Palmas konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politikada saldırgan bir retorik kullandığını öne sürerek Ankara'nın tüm Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğini 'tehdit ettiğini' iddia etti.
Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile yaptığı ortak açıklamada Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeleri ele alma fırsatı bulduklarını ifade eden Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Palmas, “Doğu Akdeniz jeopolitik çalkantılarla dolu bir bölge. Uluslararası hukuku ve egemenlik haklarını ihlal eden tek taraflı eylemler aslında bölgedeki durumu daha da kötüleştiriyor ve bölgedeki barış ve istikrarı baltalıyor” cümlesini kaydetti.
Kıbrıs'taki güvenlik durumunu ve yasadışı göçü bir baskı aracı olarak kullanmaya çalışan Türkiye'nin çabaları hakkında Ermeni mevkidaşına bilgi verdiğini dile getiren Palmas, "Son yıllarda Türkiye, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki tüm bölgede gerçek istikrar ve güvenliği tehdit eden saldırgan bir retoriğe sahiptir" olduğu iddasına bulundu.
Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Palmas, “Kıbrıs meselesinin BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözüme kavuşturulması için tüm uluslararası ve bölgesel örgütlerde verdiği destekten ötürü Ermenistan'a minnettarlığımızı bir kez daha tekrarlamak ve teşekkür etmek istiyorum" cümlesini dile getirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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