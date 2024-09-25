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CHP'li Melih Meriç iddia etti: Bosna'da kaçırılan Türk genci için 10 bin euro fidye istendi
CHP'li Melih Meriç iddia etti: Bosna'da kaçırılan Türk genci için 10 bin euro fidye istendi
Sputnik Türkiye
Gaziantep’ten Bosna Hersek’e gezi amaçlı giden Deniz Eliş'in, yabancı uyruklu bir grup tarafından rehin tutulduğu ve 10 bin euro fidye istendiği iddia edildi... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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Bosna Hersek'e seyahat amaçlı giden Türk genç Deniz Eliş, yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçırıldı.CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sosyal medya hesabından Gaziantep'ten Bosna Hersek'e gezi amaçlı giden Deniz Eliş isimli gencin yabancı uyruklu bir grup tarafından kaçırıldığını duyurdu. İlk etapta bin euro fidye talep eden grup, gönderilen paraya rağmen Deniz Eliş’i serbest bırakmak yerine 10 bin euro daha fidye istedi. Deniz Eliş’in can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.Konunun sıkı takipçisi olacaklarını belirten CHP Milletvekili Melih Meriç yetkilileri göreve davet etti.
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bosna hersek, bosna, kaçırma, adam kaçırma, euro, fidye, gaziantep, melih meriç, milletvekili, cumhuriyet halk partisi (chp), chp

CHP'li Melih Meriç iddia etti: Bosna'da kaçırılan Türk genci için 10 bin euro fidye istendi

00:14 25.09.2024
© AABosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Lukavac'da ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ağır yaralandı.
Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Lukavac'da ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ağır yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA
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Gaziantep’ten Bosna Hersek’e gezi amaçlı giden Deniz Eliş'in, yabancı uyruklu bir grup tarafından rehin tutulduğu ve 10 bin euro fidye istendiği iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
Bosna Hersek'e seyahat amaçlı giden Türk genç Deniz Eliş, yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçırıldı.
CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sosyal medya hesabından Gaziantep'ten Bosna Hersek'e gezi amaçlı giden Deniz Eliş isimli gencin yabancı uyruklu bir grup tarafından kaçırıldığını duyurdu. İlk etapta bin euro fidye talep eden grup, gönderilen paraya rağmen Deniz Eliş’i serbest bırakmak yerine 10 bin euro daha fidye istedi. Deniz Eliş’in can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
Konunun sıkı takipçisi olacaklarını belirten CHP Milletvekili Melih Meriç yetkilileri göreve davet etti.
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