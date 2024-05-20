https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/edirnede-pakistanlilar-hintli-kacirip-iskence-goruntuleri-kaydetti-fidyeyi-rupi-olarak-istediler-1084003674.html

Edirne'de Pakistanlılar Hintli kaçırıp işkence görüntüleri kaydetti: Fidyeyi rupi olarak istediler

Edirne'de Pakistanlılar Hintli kaçırıp işkence görüntüleri kaydetti: Fidyeyi rupi olarak istediler

Sputnik Türkiye

Edirne'de sosyal medya üzerinden iş vaadiyle kandırılan Hindistan uyruklu bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli yakalandı. 3'ü Pakistan uyruklu olan zanlılar, işkence... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T13:17+0300

2024-05-20T13:17+0300

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3'ü Pakistanlı toplam 4 şüpheli İstanbul’da bulunan Hindistan vatandaşı A.K.R’yi sosyal medya aracılığıyla iş vermek vaadiyle kandırarak Edirne’ye gelmesini istedi. Kaçırılan mağdur, bir eve hapsedilerek işkenceye maruz bırakıldı.500 bin rupi fidye istedilerŞüpheliler tarafından zorla bir eve kapatılan mağdur, burada fiziksel şiddet ve işkence gördüğü sırada görüntü kaydı aldı. Kaydettikleri görüntüleri ise ailesine göndererek 500 bin Rupi fidye istedi. Hindistan’da bulunan mağdur A.K.R.’nin ailesi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne oğullarının kaçırıldığı ihbarında bulundu.Harekete geçen polis ekipleri, kaçırılan Hindistanlı A.K.R’nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak’taki bir eve hapsedildiğini tespit etti. Eve yapılan operasyonda 3 Pakistan uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, Hindistan vatandaşı A.K.R. ise kurtarıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edilen 3’ü Pakistan uyruklu ve evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. ile birlikte toplam 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mağdur Hindistan vatandaşı A.K.R. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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