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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bir-grup-kongre-uyesinden-zelenskiyin-abddeki-silah-fabrikasi-ziyaretle-ilgili-sorusturma-talebi-1088410111.html
Bir grup Kongre üyesinden, Zelenskiy’in ABD’deki silah fabrikası ziyaretiyle ilgili soruşturma talebi
Bir grup Kongre üyesinden, Zelenskiy’in ABD’deki silah fabrikası ziyaretiyle ilgili soruşturma talebi
Sputnik Türkiye
Bir grup ABD Kongre üyesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Pennsylvania'daki bir mühimmat fabrikasına yaptığı ziyaretle ilgili ABD yasalarını... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T08:14+0300
2024-09-25T08:41+0300
dünya
abd
abd kongresi
ukrayna
vladimir zelenskiy
silah fabrikası
ziyaret
soruşturma
abd adalet bakanlığı
abd başkanlık seçimleri
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ABD Kongresi'nin dokuz üyesinin Adalet Bakanlığı Genel Müfettişine gönderdiği ortak mektupta, “Vladimir Zelenskiy’in kısa bir süre önce Pensilvanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret neticesinde ABD yasalarının olası ihlallerine ilişkin ciddi endişelerimizi ifade etmek istiyor ve ziyaretle bağlantılı olarak ABD askeri mülklerinin ve federal kaynaklarının kullanımına ilişkin kapsamlı bir soruşturma talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.Kongre üyelerine göre Zelenskiy'in söz konusu ziyareti ‘siyasi amaçlı’ olabilir. Başkanlık seçimleri öncesinde, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro dahil üst düzey Demokrat yetkililerin Zelenskiy'e eşlik etmesinin, federal yetkililerin görevdeyken siyasi faaliyetlerde bulunmasını yasaklayan yerel yasanın ihlali olarak görülebileceği belirtildi.Mektupta ayrıca Zelenskiy'in Pennsylvania'ya ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing C-17 tipi askeri uçakla gitmiş ve güvenliğinin Gizli Servis tarafından sağlanmış olabileceği ifade edildi. Tüm bunların, “ABD vergi mükelleflerinin fonlarından” karşılandığı ve bu harcamaların ABD’nin güvenliği ya da diplomasisiyle ilgisi olmayan siyasi amaçlarla yapıldığı savunuldu.Zelenskiy, ABD ziyaretine, Pennsylvania'nın Scranton kentinde, Ukrayna ordusu için mühimmat üreten fabrikayı ziyaret ederek başlayarak daha fazla mermi talep etmişti.Daha önce Zelenskiy, The New Yorker gazetesine röportajında, Ukrayna’nın 1991 sınırlarına geri dönme umudunu ‘saçma’ olarak niteleyen ABD Başkan Yardımcısı Adayı J. D. Vance’ın iktidara gelme olasılığının Kiev için ‘tehlikeli sinyal’ olduğunu dile getirmişti. Zelenskiy, J. D. Vance’ın Ukrayna krizi konusunda aşırı radikal olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html
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abd, abd kongresi, ukrayna, vladimir zelenskiy, silah fabrikası, ziyaret, soruşturma, abd adalet bakanlığı, abd başkanlık seçimleri, demokratlar, josh shapiro, abd gizli servis, pennsylvania, j.d. vance
abd, abd kongresi, ukrayna, vladimir zelenskiy, silah fabrikası, ziyaret, soruşturma, abd adalet bakanlığı, abd başkanlık seçimleri, demokratlar, josh shapiro, abd gizli servis, pennsylvania, j.d. vance

Bir grup Kongre üyesinden, Zelenskiy’in ABD’deki silah fabrikası ziyaretiyle ilgili soruşturma talebi

08:14 25.09.2024 (güncellendi: 08:41 25.09.2024)
© AA / Celal GüneşAmerikan Kongre Binası 'Capitol'
Amerikan Kongre Binası 'Capitol' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA / Celal Güneş
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Bir grup ABD Kongre üyesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Pennsylvania'daki bir mühimmat fabrikasına yaptığı ziyaretle ilgili ABD yasalarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etti.
ABD Kongresi'nin dokuz üyesinin Adalet Bakanlığı Genel Müfettişine gönderdiği ortak mektupta, “Vladimir Zelenskiy’in kısa bir süre önce Pensilvanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret neticesinde ABD yasalarının olası ihlallerine ilişkin ciddi endişelerimizi ifade etmek istiyor ve ziyaretle bağlantılı olarak ABD askeri mülklerinin ve federal kaynaklarının kullanımına ilişkin kapsamlı bir soruşturma talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.
Kongre üyelerine göre Zelenskiy'in söz konusu ziyareti ‘siyasi amaçlı’ olabilir. Başkanlık seçimleri öncesinde, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro dahil üst düzey Demokrat yetkililerin Zelenskiy'e eşlik etmesinin, federal yetkililerin görevdeyken siyasi faaliyetlerde bulunmasını yasaklayan yerel yasanın ihlali olarak görülebileceği belirtildi.
Mektupta ayrıca Zelenskiy'in Pennsylvania'ya ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing C-17 tipi askeri uçakla gitmiş ve güvenliğinin Gizli Servis tarafından sağlanmış olabileceği ifade edildi. Tüm bunların, “ABD vergi mükelleflerinin fonlarından” karşılandığı ve bu harcamaların ABD’nin güvenliği ya da diplomasisiyle ilgisi olmayan siyasi amaçlarla yapıldığı savunuldu.
Zelenskiy, ABD ziyaretine, Pennsylvania'nın Scranton kentinde, Ukrayna ordusu için mühimmat üreten fabrikayı ziyaret ederek başlayarak daha fazla mermi talep etmişti.
Daha önce Zelenskiy, The New Yorker gazetesine röportajında, Ukrayna’nın 1991 sınırlarına geri dönme umudunu ‘saçma’ olarak niteleyen ABD Başkan Yardımcısı Adayı J. D. Vance’ın iktidara gelme olasılığının Kiev için ‘tehlikeli sinyal’ olduğunu dile getirmişti. Zelenskiy, J. D. Vance’ın Ukrayna krizi konusunda aşırı radikal olduğunu dile getirmişti.
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