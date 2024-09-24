https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusya-iki-tu-95ms-stratejik-bombardiman-ucagi-kuzey-kutbunun-tarafsiz-sulari-uzerinde-ucus-1088390246.html

Rusya: İki Tu-95ms stratejik bombardıman uçağı Kuzey Kutbu’nun tarafsız suları üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Rusya: İki Tu-95ms stratejik bombardıman uçağı Kuzey Kutbu’nun tarafsız suları üzerinde uçuş gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus yapımı iki adet Tu-95ms stratejik füze taşıyıcı uçağın Kuzey Kutbu’nun tarafsız suları üzerinde 11 saatlik bir uçuş... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T17:22+0300

2024-09-24T17:22+0300

2024-09-24T17:22+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

tu-95ms

tu-95 stratejik bombalama uçakları

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İki Tu-95ms stratejik füze taşıyıcı uçağı, Alaska’nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi’nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Rus stratejik bombardıman uçaklarının uçuşunun 11 saatten fazla sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, uçakların eskortunun Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nden Su-35s ve Su-30sm savaş jetleri tarafından sağlandığı vurgulandı.Uzun menzilli uçak mürettebatlarının Arktika, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi’nin tarafsız suları üzerinde düzenli olarak uçtuklarını ifade eden bakanlık, tüm uçuşlarının uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak yapıldığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rusya-ve-cin-ordulari-govde-gosterisi-yapti-stratejik-bombardiman-ucaklarindan-yeni-ortak-devriye-1086199746.html

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