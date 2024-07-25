Rusya ve Çin orduları gövde gösterisi yaptı: Stratejik bombardıman uçaklarından yeni ortak devriye

Rus ordusuna ait Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları ve Çin ordusunun Hun-6K stratejik bombardıman uçaklarından oluşan hava grubu, Çukotka Denizi, Bering Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesimi üzerinde hava devriyeleri gerçekleştirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre uçuş sırasında Rus ve Çinli mürettebat, yeni ortak operasyon alanında hava devriyesinin tüm aşamalarındaki etkileşim sorunlarıyla ilgili talim yaptı.



Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-30SM ve Su-35S savaş uçakları devriye sırasında hava desteği sağladı.



Rus ve Çin uçaklarının 5 saatten fazla süren ortak uçuşunun bazı aşamalarında iki ülkenin hava grubuna yabancı ülkelerin savaş uçakları da eşlik etti.



Rusya ve Çin'e ait uçaklar, görevi ifa ederken uluslararası hukuk hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kaldı ve yabancı devletlerin hava sahasını ihlal etmedi.



Ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından, tüm uçaklar kendi hava üslerine döndü.



Rusya Savunma Bakanlığı, ortak devriyenin 2024 askeri işbirliği planı kapsamında düzenlendiğini ve üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı.