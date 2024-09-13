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Peskov: ABD, Türkiye'ye aleni baskı uyguluyor ve doğacak ekonomik sonuçlarla göz korkutuyor
Peskov: ABD, Türkiye'ye aleni baskı uyguluyor ve doğacak ekonomik sonuçlarla göz korkutuyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin Türkiye'ye izlediği politikalar nedeniyle baskısını sürdürdüğüne dikkat çeken Peskov, Ankara'nın ulusal çıkarlarını esas almaya devam ettiğinin altını... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin aleni baskı uyguladığını ve Türk ekonomisi için doğacak sonuçlarla göz korkutmaktan çekinmediğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kırım'la ilgili Ukrayna lehine yaptığı açıklamalar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a hatırlatılarak, bu sözlerin Türkiye'nin ulusal ekonomi üzerindeki yaptırım baskısını azaltmak için ABD'nin 'suyuna gitme' isteğiyle bağlantılı olup olmadığı soruldu.ABD'nin Türkiye'ye tamamen aleni bir baskı uyguladığını ve Türk ekonomisi için doğacak sonuçlarla Ankara'yı korkutmaktan çekinmediğini belirten Peskov, "Ancak bizce Türkiye Cumhuriyeti, sadece ulusal çıkarlarını esas almaya devam ediyor ve bu bağlamda da bizimle (Rusya'yla) ticari, ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliğini geliştiriyor" yanıtını verdi.Kırım'ın statüsünün Rusya ve Türkiye arasında ihtilaflı konulardan biri olmaya devam ettiğini belirten Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Türkiye'yle ortaklık ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğinin de altını çizdi.
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rusya, kremlin, türkiye, abd, baskı, ankara

Peskov: ABD, Türkiye'ye aleni baskı uyguluyor ve doğacak ekonomik sonuçlarla göz korkutuyor

13:17 13.09.2024 (güncellendi: 13:40 13.09.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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ABD'nin Türkiye'ye izlediği politikalar nedeniyle baskısını sürdürdüğüne dikkat çeken Peskov, Ankara'nın ulusal çıkarlarını esas almaya devam ettiğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin aleni baskı uyguladığını ve Türk ekonomisi için doğacak sonuçlarla göz korkutmaktan çekinmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kırım'la ilgili Ukrayna lehine yaptığı açıklamalar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a hatırlatılarak, bu sözlerin Türkiye'nin ulusal ekonomi üzerindeki yaptırım baskısını azaltmak için ABD'nin 'suyuna gitme' isteğiyle bağlantılı olup olmadığı soruldu.

ABD'nin Türkiye'ye tamamen aleni bir baskı uyguladığını ve Türk ekonomisi için doğacak sonuçlarla Ankara'yı korkutmaktan çekinmediğini belirten Peskov, "Ancak bizce Türkiye Cumhuriyeti, sadece ulusal çıkarlarını esas almaya devam ediyor ve bu bağlamda da bizimle (Rusya'yla) ticari, ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliğini geliştiriyor" yanıtını verdi.

Kırım'ın statüsünün Rusya ve Türkiye arasında ihtilaflı konulardan biri olmaya devam ettiğini belirten Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk dostlarımıza ve meslektaşlarımıza bu konudaki bakış açımızı anlatmaya yönelik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bunun zamanla Ankara'nın bizi daha iyi anlamasına ve argümanlarımızı kabul etmesine izin vereceğini umuyoruz."

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Türkiye'yle ortaklık ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğinin de altını çizdi.
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