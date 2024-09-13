https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/peskov-abd-turkiyeye-aleni-baski-uyguluyor-ve-dogacak-ekonomik-sonuclarla-goz-korkutuyor-1087984529.html

Peskov: ABD, Türkiye'ye aleni baskı uyguluyor ve doğacak ekonomik sonuçlarla göz korkutuyor

Peskov: ABD, Türkiye'ye aleni baskı uyguluyor ve doğacak ekonomik sonuçlarla göz korkutuyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Türkiye'ye izlediği politikalar nedeniyle baskısını sürdürdüğüne dikkat çeken Peskov, Ankara'nın ulusal çıkarlarını esas almaya devam ettiğinin altını... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T13:17+0300

2024-09-13T13:17+0300

2024-09-13T13:40+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin aleni baskı uyguladığını ve Türk ekonomisi için doğacak sonuçlarla göz korkutmaktan çekinmediğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kırım'la ilgili Ukrayna lehine yaptığı açıklamalar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a hatırlatılarak, bu sözlerin Türkiye'nin ulusal ekonomi üzerindeki yaptırım baskısını azaltmak için ABD'nin 'suyuna gitme' isteğiyle bağlantılı olup olmadığı soruldu.ABD'nin Türkiye'ye tamamen aleni bir baskı uyguladığını ve Türk ekonomisi için doğacak sonuçlarla Ankara'yı korkutmaktan çekinmediğini belirten Peskov, "Ancak bizce Türkiye Cumhuriyeti, sadece ulusal çıkarlarını esas almaya devam ediyor ve bu bağlamda da bizimle (Rusya'yla) ticari, ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliğini geliştiriyor" yanıtını verdi.Kırım'ın statüsünün Rusya ve Türkiye arasında ihtilaflı konulardan biri olmaya devam ettiğini belirten Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Türkiye'yle ortaklık ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğinin de altını çizdi.

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rusya, kremlin, türkiye, abd, baskı, ankara