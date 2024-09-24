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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/yahudi-ozerk-bolgesinde-operasyon-saldiri-hazirligindaki-ukrayna-guvenlik-servisi-ajani-yakalandi-1088369368.html
Yahudi Özerk Bölgesi'nde operasyon: Saldırı hazırlığındaki Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı yakalandı
Yahudi Özerk Bölgesi'nde operasyon: Saldırı hazırlığındaki Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı yakalandı
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yürütülen istihbarat faaliyetleriyle Rus ordusuna zarar vermeye ve Rus... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T11:23+0300
2024-09-24T11:23+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yahudi Özerk Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda bölgede saldırı planları yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının yakalandığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamaya göre Yahudi Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Birobican kentinde ikamet eden ve SBU tarafından internet üzerinden elemanlanan 2001 doğumlu Rusya vatandaşı kıskıvrak yakalandı.Ajanın SBU'nun talimatı uyarınca Rusya Savunma Bakanlığı tesisleri hakkında istihbari veri topladığını aktaran FSB, zanlının Birobican'daki askerlik şubesine saldırmak ve demiryolu hatlarına sabotaj düzenlemek üzere patlayıcılar hazırladığının altını çizdi.Zanlının ikamet adresinde yapılan aramada kendisi tarafından hazırlanan terör eylemi araçları ve Ukrayna istihbarat servisleriyle iletişim kurmak için kullandığı araçlar ele geçirildiğini belirten FSB, ajan hakkında vatana ihanet, terör ve sabotaj suçlarından dava açılacağını kaydetti.FSB, zanlının suçunu itiraf ettiğini de bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ukraynali-esir-ingilizlerin-verdigi-askeri-egitimin-etkisinden-supheliyiz-1088365064.html
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ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, sbu, istihbarat, rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), yahudi, yahudi özerk bölgesi, terör eylemi, sabotaj, vatana ihanet
ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, sbu, istihbarat, rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), yahudi, yahudi özerk bölgesi, terör eylemi, sabotaj, vatana ihanet

Yahudi Özerk Bölgesi'nde operasyon: Saldırı hazırlığındaki Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı yakalandı

11:23 24.09.2024
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi FSB
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yürütülen istihbarat faaliyetleriyle Rus ordusuna zarar vermeye ve Rus toplumunda kaos yaratmaya yönelik girişimlerini sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yahudi Özerk Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda bölgede saldırı planları yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının yakalandığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamaya göre Yahudi Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Birobican kentinde ikamet eden ve SBU tarafından internet üzerinden elemanlanan 2001 doğumlu Rusya vatandaşı kıskıvrak yakalandı.

Ajanın SBU'nun talimatı uyarınca Rusya Savunma Bakanlığı tesisleri hakkında istihbari veri topladığını aktaran FSB, zanlının Birobican'daki askerlik şubesine saldırmak ve demiryolu hatlarına sabotaj düzenlemek üzere patlayıcılar hazırladığının altını çizdi.

Zanlının ikamet adresinde yapılan aramada kendisi tarafından hazırlanan terör eylemi araçları ve Ukrayna istihbarat servisleriyle iletişim kurmak için kullandığı araçlar ele geçirildiğini belirten FSB, ajan hakkında vatana ihanet, terör ve sabotaj suçlarından dava açılacağını kaydetti.

FSB, zanlının suçunu itiraf ettiğini de bildirdi.
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