https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/yahudi-ozerk-bolgesinde-operasyon-saldiri-hazirligindaki-ukrayna-guvenlik-servisi-ajani-yakalandi-1088369368.html

Yahudi Özerk Bölgesi'nde operasyon: Saldırı hazırlığındaki Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı yakalandı

Yahudi Özerk Bölgesi'nde operasyon: Saldırı hazırlığındaki Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı yakalandı

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yürütülen istihbarat faaliyetleriyle Rus ordusuna zarar vermeye ve Rus... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T11:23+0300

2024-09-24T11:23+0300

2024-09-24T11:23+0300

ukrayna krizi

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sbu

istihbarat

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yahudi Özerk Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda bölgede saldırı planları yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının yakalandığını duyurdu.FSB'den yapılan açıklamaya göre Yahudi Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Birobican kentinde ikamet eden ve SBU tarafından internet üzerinden elemanlanan 2001 doğumlu Rusya vatandaşı kıskıvrak yakalandı.Ajanın SBU'nun talimatı uyarınca Rusya Savunma Bakanlığı tesisleri hakkında istihbari veri topladığını aktaran FSB, zanlının Birobican'daki askerlik şubesine saldırmak ve demiryolu hatlarına sabotaj düzenlemek üzere patlayıcılar hazırladığının altını çizdi.Zanlının ikamet adresinde yapılan aramada kendisi tarafından hazırlanan terör eylemi araçları ve Ukrayna istihbarat servisleriyle iletişim kurmak için kullandığı araçlar ele geçirildiğini belirten FSB, ajan hakkında vatana ihanet, terör ve sabotaj suçlarından dava açılacağını kaydetti.FSB, zanlının suçunu itiraf ettiğini de bildirdi.

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