https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dursun-ozbek-duyurdu-galatasaray-55-milyar-tllik-kar-acikladi-1088175066.html
Dursun Özbek duyurdu: Galatasaray 5.5 Milyar TL'lik kar açıkladı
Dursun Özbek duyurdu: Galatasaray 5.5 Milyar TL'lik kar açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 arası gelir - gider tablosunu açıkladı. Toplantıda konuşan... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T17:13+0300
2024-09-18T17:13+0300
2024-09-18T17:13+0300
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Galatasaray Kulübü, Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda 5.5 milyar TL kar elde edildiğini açıkladı.Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Yaklaşık 5.5 milyar TL'lik dönem sonu karına ulaştık. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoruna da işaret ediyor. Yaklaşık 200 milyon TL olan Galatasaray Spor gelirlerinin, 2 milyar TL’nin üzerine çıkması ve 17 milyon Euro olan sponsorluk gelirlerinin de 60 milyon Euro’ya çıkmasıyla dolayı bu kar oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaların meyvelerin sonucu almaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman Galatasaray’ın çıkarlarını koruyarak daha iyini başaracağımıza inanıyorum" dedi.'Yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık'Gündemdeki yerini koruyan 'marketing.news' sponsorluğunun askıya alındığını açıklayan Başkan Özbek "Bu sözleşmelerin hepsi kulübümüzün çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı tanıtım yada davranış sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi anlamına gelir. Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz" ifadesinde bulundu.Karaborsa bilet olayı Son dönemde yaşanan karaborsa bilet olayı hakkında konuşan Galatasaray Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/derbinin-hakemi-belli-oldu-1088173455.html
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galatasaray 23-24 karı, dursun özbek karaborsa, galatasaray fenerbahçe maçı, galatasaray olağan kurulu
galatasaray 23-24 karı, dursun özbek karaborsa, galatasaray fenerbahçe maçı, galatasaray olağan kurulu
Dursun Özbek duyurdu: Galatasaray 5.5 Milyar TL'lik kar açıkladı
Galatasaray Kulübü, Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 arası gelir - gider tablosunu açıkladı. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 5.5 milyar TL'lik dönem sonu karına ulaştıklarını belirtti.
Galatasaray Kulübü, Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda 5.5 milyar TL kar elde edildiğini açıkladı.
Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Yaklaşık 5.5 milyar TL'lik dönem sonu karına ulaştık. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoruna da işaret ediyor. Yaklaşık 200 milyon TL olan Galatasaray Spor gelirlerinin, 2 milyar TL’nin üzerine çıkması ve 17 milyon Euro olan sponsorluk gelirlerinin de 60 milyon Euro’ya çıkmasıyla dolayı bu kar oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaların meyvelerin sonucu almaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman Galatasaray’ın çıkarlarını koruyarak daha iyini başaracağımıza inanıyorum" dedi.
'Yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık'
Gündemdeki yerini koruyan 'marketing.news' sponsorluğunun askıya alındığını açıklayan Başkan Özbek "Bu sözleşmelerin hepsi kulübümüzün çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı tanıtım yada davranış sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi anlamına gelir. Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz" ifadesinde bulundu.
Son dönemde yaşanan karaborsa bilet olayı hakkında konuşan Galatasaray Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:
Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Biz konuyu takip ediyoruz. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Temel amacın, bu yönetime iş yapamaz hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Biz hiçbir çıkarımız olmadan, sadece Galatasaray sevgisiyle bu kulübe katkıda bulunmak için geldik. Yaklaşık 3 ay önce Galatasaray tarihinde rekor oyuyla bizi bu onurlu göreve layık gördünüz. Şimdi bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray’a ne kadar zarar verdiklerini hepimizin görmesini istiyorum. Tüm bunlara rağmen aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Şeffaf olmaya, fikirlerinizi almaya, yapıcı eleştiricilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray son dönemlerde kavgalardan, çekişmelerden çok çekti. Bunların hiçbirisi camiamıza iyi gelmedi. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim.