https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/dunyanin-en-guneyindeki-sir-altin-puskurten-yanardag-icin-bilim-insanlari-kollari-sivadi-1088375895.html

Dünyanın en güneyindeki sır: Altın püskürten yanardağ için bilim insanları kolları sıvadı

Dünyanın en güneyindeki sır: Altın püskürten yanardağ için bilim insanları kolları sıvadı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Antarktika'da her gün 5.000 sterlin (yaklaşık 230 bin TL) değerinde altın tozu püskürten bir yanardağ karşısında hayrete düştü. Dünyanın en... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T13:09+0300

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2024-09-24T13:09+0300

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Antarktika’nın ikinci en yüksek yanardağı olan Erebus, ilk kez 1841'de Kaptan Sir James Clark Ross tarafından keşfedildi. Ancak yanardağ, 130 yıl sessiz kaldıktan sonra 1972’de yeniden faaliyete geçti. Bilim insanları şimdi, yanardağın altın tozunu nasıl püskürttüğünü araştırıyor.Altın tozu ve kristalleşmeErebus Dağı'ndan çıkan altın tozu, bölgedeki zorlu koşullar nedeniyle kristalleşiyor. New Mexico Madencilik ve Teknoloji Enstitüsü’nden Philip Kyle'a göre, Erebus'un sakin doğası, bu nadir altın parçacıklarının havada süzülüp kristalleşmesine olanak sağlıyor. Diğer yanardağların aksine Erebus, patlamalar yerine yavaşça gaz salıyor, bu da altının kristalleşmesine zaman tanıyor.621 mil uzağa kadar taşınıyorAltın parçacıklarının 621 mil uzakta bile tespit edilmesi, havada uzun mesafeler kat edebildiklerini gösteriyor. Bu olağanüstü süreci 'benzersiz' olarak tanımlayan uzmanlar, Erebus’un bu altın püskürtme yeteneğinin dünyada eşi benzeri olmadığını belirtiyor.Erebus Yanardağı, gizemini ve büyüleyici doğasını korurken, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/muge-anlinin-programinda-canli-canli-cinayeti-itiraf-etti-cengiz-karademirin-katili-kim-1088371488.html

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