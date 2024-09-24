https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/muge-anlinin-programinda-canli-canli-cinayeti-itiraf-etti-cengiz-karademirin-katili-kim-1088371488.html
Müge Anlı'nın programında canlı canlı cinayeti itiraf etti: Cengiz Karademir’in katili kim?
Müge Anlı'nın programında canlı canlı cinayeti itiraf etti: Cengiz Karademir’in katili kim?
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te, babaları Cengiz Karademir'in ölümünün arkasındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'ya başvuran 4 kardeş, canlı yayında anneleri Emine Karademir ve... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T12:06+0300
2024-09-24T12:06+0300
2024-09-24T12:06+0300
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Cengiz Karademir’in ölüm nedeni ilk başta kalp krizi olarak kayıtlara geçse de çocukları, babalarının ölümünden anneleri ve onun sevgilisinin sorumlu olduğunu söyledi. Canlı yayına katılan Naime, babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve ardından annesi ile sevgilisinin babasını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.Naime’nin şok i̇tirafı: 'Babama uyku i̇lacı koydular'Naime, Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Babama uyku ilacı koymamı söylediler, ben de koydum. Ardından babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana, 'Babanın bacaklarını tut, çırpınmasın' dediler" sözleriyle cinayeti detaylandırdı. Bu açıklamalar stüdyoda ve ekran başında büyük şok yarattı.'Üçlü prizle boğarak öldürdü'Naime’nin iddialarına göre, ilk denemede başarısız olan Şehmus, üç gün sonra tekrar eve geldi ve bu kez Cengiz Karademir'i öldürmeyi başardı. Naime'nin ifadelerine göre, babasının uyku ilacının etkisinden uyanması üzerine Şehmus ile boğuşma yaşandı ve sonunda Şehmus, Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürdü.'Anne i̇ddiaları reddetti'Naime’nin itiraflarının ardından, anne Emine Karademir canlı yayına katılarak suçlamaları reddetti. "Onların yüzünü görmek istemiyorum, hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Emine, çocuklarının kendisine iftira attığını öne sürdü. Ancak çocukları, "Pis katil" diyerek annelerine tepki gösterdi. Emine Karademir, sevgilisi Şehmus’u savunarak yayını terk etti.Cengiz Karademir’in ölüm raporunda 'doğal ölüm' ibaresi yer alsa da, Müge Anlı ve ekibi rapordaki tutarsızlıklara dikkat çekerek olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Müge Anlı'nın programında canlı canlı cinayeti itiraf etti: Cengiz Karademir’in katili kim?
Gaziantep'te, babaları Cengiz Karademir'in ölümünün arkasındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'ya başvuran 4 kardeş, canlı yayında anneleri Emine Karademir ve onun sevgilisi Şehmus'u suçladı. Kardeşlerden Naime, babasının ölümüne şahit olduğunu belirterek cinayeti itiraf etti. Peki, Cengiz Karademir’in katili kim? Cengiz Karademir nasıl öldürüldü?
Cengiz Karademir’in ölüm nedeni ilk başta kalp krizi olarak kayıtlara geçse de çocukları, babalarının ölümünden anneleri ve onun sevgilisinin sorumlu olduğunu söyledi. Canlı yayına katılan Naime, babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve ardından annesi ile sevgilisinin babasını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Naime’nin şok i̇tirafı: 'Babama uyku i̇lacı koydular'
Naime, Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Babama uyku ilacı koymamı söylediler, ben de koydum. Ardından babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana, 'Babanın bacaklarını tut, çırpınmasın' dediler" sözleriyle cinayeti detaylandırdı. Bu açıklamalar stüdyoda ve ekran başında büyük şok yarattı.
'Üçlü prizle boğarak öldürdü'
Naime’nin iddialarına göre, ilk denemede başarısız olan Şehmus, üç gün sonra tekrar eve geldi ve bu kez Cengiz Karademir'i öldürmeyi başardı. Naime'nin ifadelerine göre, babasının uyku ilacının etkisinden uyanması üzerine Şehmus ile boğuşma yaşandı ve sonunda Şehmus, Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürdü.
'Anne i̇ddiaları reddetti'
Naime’nin itiraflarının ardından, anne Emine Karademir canlı yayına katılarak suçlamaları reddetti. "Onların yüzünü görmek istemiyorum, hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Emine, çocuklarının kendisine iftira attığını öne sürdü. Ancak çocukları, "Pis katil" diyerek annelerine tepki gösterdi. Emine Karademir, sevgilisi Şehmus’u savunarak yayını terk etti.
Cengiz Karademir’in ölüm raporunda 'doğal ölüm' ibaresi yer alsa da, Müge Anlı ve ekibi rapordaki tutarsızlıklara dikkat çekerek olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.