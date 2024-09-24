https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/muge-anlinin-programinda-canli-canli-cinayeti-itiraf-etti-cengiz-karademirin-katili-kim-1088371488.html

Müge Anlı'nın programında canlı canlı cinayeti itiraf etti: Cengiz Karademir’in katili kim?

Müge Anlı'nın programında canlı canlı cinayeti itiraf etti: Cengiz Karademir’in katili kim?

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te, babaları Cengiz Karademir'in ölümünün arkasındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'ya başvuran 4 kardeş, canlı yayında anneleri Emine Karademir ve... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T12:06+0300

2024-09-24T12:06+0300

2024-09-24T12:06+0300

yaşam

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

cinayet

itiraf

itiraf

cengiz karademir

canlı yayın

canlı yayın

katil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_0:0:1123:633_1920x0_80_0_0_a600f4f5bbee46467e770348d048653f.jpg

Cengiz Karademir’in ölüm nedeni ilk başta kalp krizi olarak kayıtlara geçse de çocukları, babalarının ölümünden anneleri ve onun sevgilisinin sorumlu olduğunu söyledi. Canlı yayına katılan Naime, babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve ardından annesi ile sevgilisinin babasını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.Naime’nin şok i̇tirafı: 'Babama uyku i̇lacı koydular'Naime, Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Babama uyku ilacı koymamı söylediler, ben de koydum. Ardından babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana, 'Babanın bacaklarını tut, çırpınmasın' dediler" sözleriyle cinayeti detaylandırdı. Bu açıklamalar stüdyoda ve ekran başında büyük şok yarattı.'Üçlü prizle boğarak öldürdü'Naime’nin iddialarına göre, ilk denemede başarısız olan Şehmus, üç gün sonra tekrar eve geldi ve bu kez Cengiz Karademir'i öldürmeyi başardı. Naime'nin ifadelerine göre, babasının uyku ilacının etkisinden uyanması üzerine Şehmus ile boğuşma yaşandı ve sonunda Şehmus, Cengiz'i üçlü prizle boğarak öldürdü.'Anne i̇ddiaları reddetti'Naime’nin itiraflarının ardından, anne Emine Karademir canlı yayına katılarak suçlamaları reddetti. "Onların yüzünü görmek istemiyorum, hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Emine, çocuklarının kendisine iftira attığını öne sürdü. Ancak çocukları, "Pis katil" diyerek annelerine tepki gösterdi. Emine Karademir, sevgilisi Şehmus’u savunarak yayını terk etti.Cengiz Karademir’in ölüm raporunda 'doğal ölüm' ibaresi yer alsa da, Müge Anlı ve ekibi rapordaki tutarsızlıklara dikkat çekerek olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/intihar-ettigi-dusunulen-sosyal-medya-unlusu-kubra-aykutun-sifreli-veda-mektubuortayacikti-nasil-1088371131.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atv canlı yayın izle 2024 bugün muge anli, müge anlı canlı izle, muge anli canli, naime ve şehmuza ne oldu, naime şehmuz, naime sehmuz, cengiz karademiri kim öldürdü, cengiz karademir ölümü, cengiz karademir itiraf, müge anlı cengiz karademir dosyası, cengiz karademir evlilik programı