https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/chp-genel-baskani-ozel-bugun-abdye-gidiyor-1088368390.html

CHP Genel Başkanı Özel bugün ABD’ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Özel bugün ABD’ye gidiyor

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün ABD’ye gidiyor. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T11:26+0300

2024-09-24T11:26+0300

2024-09-24T11:27+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

abd

new york

sosyalist enternasyonal (se)

ankara deklarasyonu

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New York kentinde yarın (25 Eylül) yapılacak Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısı için ABD’ye giden Özel’in, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu’nun sunumunu yapacağı kaydedildi. Ankara Deklarasyonu’nun daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacağı ifade edildi.Ankara Deklarasyonu’nda ne var?Ankara Deklarasyo’nun içeriğinde Ortadoğu'daki gerilim, iklim değişikliği, sığınmacı sorunununa ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. Özel'in ayrıca Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de gündeme getirmesi öngörülüyor.Özel’in ABD gezisi, ilk defa 22 Ağustos’ta Sputnik Türkiye’de duyurulmuştu. Sputnik’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre Özel’in, Eylül ayında yoğun bir yurt dışı programının olacağı, ABD ve İngiltere ziyaretleri yapacağı ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-son-20-yilda-ortalama-yuzde-54-oraninda-buyudu-1088360378.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abd, new york, sosyalist enternasyonal (se), ankara deklarasyonu