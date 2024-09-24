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CHP Genel Başkanı Özel bugün ABD’ye gidiyor
CHP Genel Başkanı Özel bugün ABD’ye gidiyor
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün ABD’ye gidiyor. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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New York kentinde yarın (25 Eylül) yapılacak Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısı için ABD’ye giden Özel’in, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu’nun sunumunu yapacağı kaydedildi. Ankara Deklarasyonu’nun daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacağı ifade edildi.Ankara Deklarasyonu’nda ne var?Ankara Deklarasyo’nun içeriğinde Ortadoğu'daki gerilim, iklim değişikliği, sığınmacı sorunununa ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. Özel'in ayrıca Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de gündeme getirmesi öngörülüyor.Özel’in ABD gezisi, ilk defa 22 Ağustos’ta Sputnik Türkiye’de duyurulmuştu. Sputnik’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre Özel’in, Eylül ayında yoğun bir yurt dışı programının olacağı, ABD ve İngiltere ziyaretleri yapacağı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-son-20-yilda-ortalama-yuzde-54-oraninda-buyudu-1088360378.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abd, new york, sosyalist enternasyonal (se), ankara deklarasyonu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abd, new york, sosyalist enternasyonal (se), ankara deklarasyonu

CHP Genel Başkanı Özel bugün ABD’ye gidiyor

11:26 24.09.2024 (güncellendi: 11:27 24.09.2024)
© AA / Tahir Turan EroğluCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA / Tahir Turan Eroğlu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün ABD’ye gidiyor.
New York kentinde yarın (25 Eylül) yapılacak Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısı için ABD’ye giden Özel’in, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu’nun sunumunu yapacağı kaydedildi. Ankara Deklarasyonu’nun daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacağı ifade edildi.

Ankara Deklarasyonu’nda ne var?

Ankara Deklarasyo’nun içeriğinde Ortadoğu'daki gerilim, iklim değişikliği, sığınmacı sorunununa ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. Özel'in ayrıca Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de gündeme getirmesi öngörülüyor.
Özel’in ABD gezisi, ilk defa 22 Ağustos’ta Sputnik Türkiye’de duyurulmuştu. Sputnik’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre Özel’in, Eylül ayında yoğun bir yurt dışı programının olacağı, ABD ve İngiltere ziyaretleri yapacağı ifade edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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