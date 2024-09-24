https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/chp-genel-baskani-ozel-bugun-abdye-gidiyor-1088368390.html
CHP Genel Başkanı Özel bugün ABD’ye gidiyor
CHP Genel Başkanı Özel bugün ABD’ye gidiyor
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün ABD’ye gidiyor. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T11:26+0300
2024-09-24T11:26+0300
2024-09-24T11:27+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
abd
new york
sosyalist enternasyonal (se)
ankara deklarasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1088003021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c92b5efca6cb926d271e5e3fb4ce2044.jpg
New York kentinde yarın (25 Eylül) yapılacak Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısı için ABD’ye giden Özel’in, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu’nun sunumunu yapacağı kaydedildi. Ankara Deklarasyonu’nun daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacağı ifade edildi.Ankara Deklarasyonu’nda ne var?Ankara Deklarasyo’nun içeriğinde Ortadoğu'daki gerilim, iklim değişikliği, sığınmacı sorunununa ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. Özel'in ayrıca Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de gündeme getirmesi öngörülüyor.Özel’in ABD gezisi, ilk defa 22 Ağustos’ta Sputnik Türkiye’de duyurulmuştu. Sputnik’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre Özel’in, Eylül ayında yoğun bir yurt dışı programının olacağı, ABD ve İngiltere ziyaretleri yapacağı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-son-20-yilda-ortalama-yuzde-54-oraninda-buyudu-1088360378.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1088003021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47398d2da18689d00c6ece7b6f9d9b24.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abd, new york, sosyalist enternasyonal (se), ankara deklarasyonu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abd, new york, sosyalist enternasyonal (se), ankara deklarasyonu
CHP Genel Başkanı Özel bugün ABD’ye gidiyor
11:26 24.09.2024 (güncellendi: 11:27 24.09.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün ABD’ye gidiyor.
New York kentinde yarın (25 Eylül) yapılacak Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısı için ABD’ye giden Özel’in, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu’nun sunumunu yapacağı kaydedildi. Ankara Deklarasyonu’nun daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) sunulacağı ifade edildi.
Ankara Deklarasyonu’nda ne var?
Ankara Deklarasyo’nun içeriğinde Ortadoğu'daki gerilim, iklim değişikliği, sığınmacı sorunununa ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. Özel'in ayrıca Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de gündeme getirmesi öngörülüyor.
Özel’in ABD gezisi, ilk defa 22 Ağustos’ta Sputnik Türkiye
’de duyurulmuştu. Sputnik’in CHP kaynaklarından
edindiği bilgiye göre Özel’in, Eylül ayında yoğun bir yurt dışı programının olacağı, ABD ve İngiltere ziyaretleri yapacağı ifade edilmişti.