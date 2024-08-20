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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Filistin’den önce ABD’ye gidecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Filistin’den önce ABD’ye gidecek
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Filistin’e gideceği açıklandı. Özel’in önümüzdeki ay... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:06+0300
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CHP Lideri Özgür Özel TBMM’de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbası’ın katılımı ile gerçekleşen Filistin özel oturumuna ayağı kırıldığı için katılamamıştı. Daha sonra Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Özgür Özel, Abbas tarafından Filistin’e davet edildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin, "Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.Özel’in programı yoğunBu açıklama üzerine CHP Genel Başkanı Özel’in ne zaman Filistin’e gideceği sorusu gündeme geldi. Sputnik’in CHP kayanlarından edindiği bilgiye göre Özel’in Filistin ziyaretinin yakın bir tarihte gerçekleşmeyeceği belirtildi.Özel’in Eylül ayından yoğun bir yurt dışı programının olduğunu belirten kaynaklar, CHP Genel Başkanı’nın önce ABD de İngiltere ziyaretlerinin olacağını bu nedenle de Filistin ziyaretinin takvimde yer almadığını söylediler.Özel daha önce de Filistin’e gideceğini söylemiştiCHP Genel Başkanı Özel daha önce Filistin’e gideceğini duyurmuş ve tarih vermişti. Özel 15 Nisan’da Filistin’de olacağını belirtmiş ama o tarih geldiğinde sosyal medya hesabından “Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz” ifadesini kullanmıştı.Özel Suriye’ye de gideceğini açıkladıCHP Genel Başkanı Özel Genel Başkanı Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmek üzere Şam’a gideceği duyurulmuştu. Bu konuda Suriye’den yapılan açıklamada ise “Türkiye’den hiçbir siyasi parti ile temas halinde olmadıklarını” belirtilmişti.
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özgür özel, abd, abd, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, mahmud abbas, ziyaret, resmi ziyaret, gazze, gazze şeridi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, abd, abd, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, mahmud abbas, ziyaret, resmi ziyaret, gazze, gazze şeridi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Filistin’den önce ABD’ye gidecek

12:06 20.08.2024 (güncellendi: 12:29 20.08.2024)
© AA / Osmancan GürdoğanCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Filistin’e gideceği açıklandı. Özel’in önümüzdeki ay ABD ve İngiltere’ye gitmeyi planlandığı için Filistin ziyaretinin sonraki aylara kalacağı öğrenildi.
CHP Lideri Özgür Özel TBMM’de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbası’ın katılımı ile gerçekleşen Filistin özel oturumuna ayağı kırıldığı için katılamamıştı. Daha sonra Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Özgür Özel, Abbas tarafından Filistin’e davet edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin, "Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Özel’in programı yoğun

Bu açıklama üzerine CHP Genel Başkanı Özel’in ne zaman Filistin’e gideceği sorusu gündeme geldi. Sputnik’in CHP kayanlarından edindiği bilgiye göre Özel’in Filistin ziyaretinin yakın bir tarihte gerçekleşmeyeceği belirtildi.
Özel’in Eylül ayından yoğun bir yurt dışı programının olduğunu belirten kaynaklar, CHP Genel Başkanı’nın önce ABD de İngiltere ziyaretlerinin olacağını bu nedenle de Filistin ziyaretinin takvimde yer almadığını söylediler.

Özel daha önce de Filistin’e gideceğini söylemişti

CHP Genel Başkanı Özel daha önce Filistin’e gideceğini duyurmuş ve tarih vermişti. Özel 15 Nisan’da Filistin’de olacağını belirtmiş ama o tarih geldiğinde sosyal medya hesabından “Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Özel Suriye’ye de gideceğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özel Genel Başkanı Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmek üzere Şam’a gideceği duyurulmuştu. Bu konuda Suriye’den yapılan açıklamada ise “Türkiye’den hiçbir siyasi parti ile temas halinde olmadıklarını” belirtilmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
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