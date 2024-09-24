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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü
Sputnik Türkiye
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T04:29+0300
2024-09-24T04:40+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.'CAATSA yaptırımlarının terk edilmesi gerekiyor'Ticarette 100 milyar dolarlık ortak hedefe iyi bir planlamayla ulaşabileceğine inandığını ifade eden Erdoğan, "Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz" diye konuştu.Erdoğan, Türkiye'nin büyük, güçlü ve potansiyeli son derece yüksek bir ekonomiye sahip olduğunu, bugün dünyada hem nüfusu 85 milyon hem de kişi başına geliri 13 bin doların üzerinde olan Rusya, ABD, Japonya, Meksika ile 5 ülkeden biri olduğunu dile getirdi.'Türkiye son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdüğünü ifade ettiği konuşmasında, şöyle devam etti:'2024'te kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu'Erdoğan, bölgede yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta, istihdamda, üretimde, turizmde büyümeyi sürdürdüklerini dile getirerek, "Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. İşsizlik oranı hedeflerimiz ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Rezervleri artık bir endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu" şeklinde konuştu.F-16 modernizasyon projesiCumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 modernizasyon projesiyle ilgili ihracat engelleri hakkında konuşarak, "Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.'Vize başta olmak üzere gerekli kolaylıkların sağlanmasında aktif desteğinizi bekliyorum'Toplantıda bulunan şirketlerin Türkiye'de önemli yatırımlarının olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerle birlikte yeni yatırımcıları da Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Türk firmalarının da Amerikan pazarına girişleri noktasında vize başta olmak üzere gerekli kolaylıkların sağlanmasında aktif desteğinizi bekliyorum" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü

04:29 24.09.2024 (güncellendi: 04:40 24.09.2024)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
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Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya gelen Erdoğan, F-16 modernizasyon projesi hakkında konuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

'CAATSA yaptırımlarının terk edilmesi gerekiyor'

Ticarette 100 milyar dolarlık ortak hedefe iyi bir planlamayla ulaşabileceğine inandığını ifade eden Erdoğan, "Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve CAATSA yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz" diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin büyük, güçlü ve potansiyeli son derece yüksek bir ekonomiye sahip olduğunu, bugün dünyada hem nüfusu 85 milyon hem de kişi başına geliri 13 bin doların üzerinde olan Rusya, ABD, Japonya, Meksika ile 5 ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

'Türkiye son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdüğünü ifade ettiği konuşmasında, şöyle devam etti:
"Son 20 yılda altyapıya 270 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Havalimanı sayımızı 2 katından fazla artırdık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Savunma ve havacılık sanayinde ilk sıralardayız. Dünyanın en büyük SİHA tedarikçisiyiz. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sahibi sayısı 6 binden 83 bine çıktı."

'2024'te kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu'

Erdoğan, bölgede yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta, istihdamda, üretimde, turizmde büyümeyi sürdürdüklerini dile getirerek, "Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son bir yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini topluyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de sorunu olan enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. İşsizlik oranı hedeflerimiz ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen kamu maliyesini hızla toparladık. Rezervleri artık bir endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu" şeklinde konuştu.

F-16 modernizasyon projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 modernizasyon projesiyle ilgili ihracat engelleri hakkında konuşarak, "Savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

'Vize başta olmak üzere gerekli kolaylıkların sağlanmasında aktif desteğinizi bekliyorum'

Toplantıda bulunan şirketlerin Türkiye'de önemli yatırımlarının olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerle birlikte yeni yatırımcıları da Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Türk firmalarının da Amerikan pazarına girişleri noktasında vize başta olmak üzere gerekli kolaylıkların sağlanmasında aktif desteğinizi bekliyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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