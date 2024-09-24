https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/bugun-yapilacak-istanbul-beyrut-seferleri-iptal-edildi-1088357125.html
Bugün yapılacak İstanbul-Beyrut seferleri iptal edildi
Bugün yapılacak İstanbul-Beyrut seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İki hava yolu şirketi 24 Eylül tarihinde yapılması planlanan İstanbul-Beyrut uçuşlarını iptal etti. Sebebi ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T00:02+0300
2024-09-24T00:02+0300
2024-09-24T00:02+0300
türkiye
türk hava yolları (thy)
uçuş
sefer
iptal
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Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan seferlerinin iptaline karar verdi.Buna göre, bugün yapılması planlanan THY'nin 'TK828' sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının 'PC756' sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/urdun-beyruta-ucuslari-suresiz-askiya-aldi-1088353445.html
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türk hava yolları (thy), uçuş, sefer, iptal
türk hava yolları (thy), uçuş, sefer, iptal
Bugün yapılacak İstanbul-Beyrut seferleri iptal edildi
İki hava yolu şirketi 24 Eylül tarihinde yapılması planlanan İstanbul-Beyrut uçuşlarını iptal etti. Sebebi ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi olarak gösterildi.
Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan seferlerinin iptaline karar verdi.
Buna göre, bugün yapılması planlanan THY'nin 'TK828' sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının 'PC756' sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.