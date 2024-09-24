https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/bugun-yapilacak-istanbul-beyrut-seferleri-iptal-edildi-1088357125.html

Bugün yapılacak İstanbul-Beyrut seferleri iptal edildi

Bugün yapılacak İstanbul-Beyrut seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İki hava yolu şirketi 24 Eylül tarihinde yapılması planlanan İstanbul-Beyrut uçuşlarını iptal etti. Sebebi ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T00:02+0300

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2024-09-24T00:02+0300

türkiye

türk hava yolları (thy)

uçuş

sefer

iptal

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Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan seferlerinin iptaline karar verdi.Buna göre, bugün yapılması planlanan THY'nin 'TK828' sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının 'PC756' sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/urdun-beyruta-ucuslari-suresiz-askiya-aldi-1088353445.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

türk hava yolları (thy), uçuş, sefer, iptal