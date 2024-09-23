https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/urdun-beyruta-ucuslari-suresiz-askiya-aldi-1088353445.html
Ürdün, Beyrut'a uçuşları 'süresiz' askıya aldı
Ürdün, Beyrut'a uçuşları 'süresiz' askıya aldı
Sputnik Türkiye
Ürdün hava yolları, Beyrut'a uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar bölgedeki gerilimin artması sebebiyle askıya aldı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T21:23+0300
2024-09-23T21:23+0300
2024-09-23T21:23+0300
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beyrut
uçuş
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Ürdün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları süresiz şekilde askıya aldığını açıkladı. Uçuşların askıya alınmasına sebep olarak 'bölgede artan gerilim' gösterildi.Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün hava yolları Beyrut'a yapılacak olan sivil hava uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı açıkladı. Açıklamada, bu kararın 'bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla' alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-ohal-ilan-etti-1088352822.html
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ürdün, lübnan, beyrut, uçuş, askıya alma
ürdün, lübnan, beyrut, uçuş, askıya alma
Ürdün, Beyrut'a uçuşları 'süresiz' askıya aldı
Ürdün hava yolları, Beyrut'a uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar bölgedeki gerilimin artması sebebiyle askıya aldı.
Ürdün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları süresiz şekilde askıya aldığını açıkladı. Uçuşların askıya alınmasına sebep olarak 'bölgede artan gerilim' gösterildi.
Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün hava yolları Beyrut'a yapılacak olan sivil hava uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı açıkladı.
Açıklamada, bu kararın 'bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla' alındığı ifade edildi.