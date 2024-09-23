https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/urdun-beyruta-ucuslari-suresiz-askiya-aldi-1088353445.html

Ürdün, Beyrut'a uçuşları 'süresiz' askıya aldı

Ürdün, Beyrut'a uçuşları 'süresiz' askıya aldı

Sputnik Türkiye

Ürdün hava yolları, Beyrut'a uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar bölgedeki gerilimin artması sebebiyle askıya aldı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

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askıya alma

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Ürdün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları süresiz şekilde askıya aldığını açıkladı. Uçuşların askıya alınmasına sebep olarak 'bölgede artan gerilim' gösterildi.Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün hava yolları Beyrut'a yapılacak olan sivil hava uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı açıkladı. Açıklamada, bu kararın 'bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla' alındığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-ohal-ilan-etti-1088352822.html

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