https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/bidendan-bmyi-daha-etkili-yapalim-aciklamasi-bm-temsilcisi-veto-hakkini-cikarlarimiz-icin-1088402063.html

Biden'dan 'BM'yi daha etkili yapalım' açıklaması: BM Temsilcisi 'veto hakkını çıkarlarımız için kullanıyoruz' demişti

Biden'dan 'BM'yi daha etkili yapalım' açıklaması: BM Temsilcisi 'veto hakkını çıkarlarımız için kullanıyoruz' demişti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde 'daha etkili ve güçlü' bir BM'ye ihtiyaç olduğunu ifade etti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T22:41+0300

2024-09-24T22:41+0300

2024-09-24T22:41+0300

dünya

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

joe biden

bm genel sekreteri antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Beyaz Saray'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Biden ve Guterres, ABD ile BM'nin uluslararası konularda iş birliğini sürdüreceklerine dair bir mesaj iletti.Görüşmede Biden, ABD'nin uluslararası ilke ve prensiplere bağlı kalarak küresel sorunların çözümünde çaba göstereceğini ifade etti ve uluslararası kalkınma, yoksullukla mücadele ve güvenlik sorunları gibi konularda Guterres ile fikir alışverişinde bulundu.Daha etkili ve güçlü bir BMYapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, ayrıca 21. yüzyılın meydan okumalarıyla mücadele etmek için daha etkili ve güçlü bir BM ihtiyacının altını çizdi" ifadesinin kullanıldı.'Biz ABD çıkarlarını gözetmek için veto hakkımızı kullanıyoruz'ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Genel Kurul haftası öncesi New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamalarında Greenfield, "Biz ABD çıkarlarını gözetmek için veto hakkımızı kullanıyoruz. Yıllardır da BMGK'de bu şekilde yaptık. Bunun işlev bozukluğuna yol açtığını düşünenler var ancak bu elimizde olan bir güç ve bunu kullanıyoruz. Mazeret beyan etmeyeceğim" şeklinde ifadelerde bulunmuştu.Ayrıca Greenfield, mevcut daimi üyelerin veto hakkından vazgeçmemesi ve yeni üyelere veto hakkı verilmemesinin mantığının ise 'yeni veto haklarının BMGK'yi daha da kilitleyeceği' düşüncesi olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu--1088400713.html

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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), joe biden, bm genel sekreteri antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)