https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu--1088400713.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak tanınmasının Ada'daki... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T21:36+0300

2024-09-24T21:36+0300

2024-09-24T21:38+0300

bm genel sekreteri antonio guterres

recep tayyip erdoğan

dünya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Birleşmiş Milletler binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarında İsrail tarafından uygulanan soykırımın insanlık için yeni bir utanç kaynağı olduğunu, uluslararası toplumun İsrail katliamlarını durdurmak için tek ses olması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasını Türkiye’nin yakından takip ettiğini ve müdahil olacağını ifade etti.Gazze’de şartların kış mevsiminin yaklaşmasına dikkat çeken Erdoğan, hastalıkların arttığını, bu nedenle Gazze’ye insani ve tıbbi yardımların artırılması için daha fazla çaba harcanması ihtiyacını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi haklarının tescilini istediğini, federasyon modeli dışındaki çözüm imkanlarının tarafların katılımıyla BM himayesinde bir toplantıda ele alınabileceğini, Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak tanınmasının Ada’daki gerçekleri dikkate alan bir çözümün anahtarı olacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorustu-1088398088.html

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bm genel sekreteri antonio guterres, recep tayyip erdoğan