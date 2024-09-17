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ABD: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde vetoyu çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz
ABD: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde vetoyu çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto hakkını ABD'nin çıkarlarını gözetmek... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm)
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linda thomas greenfield
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield, 24 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurul haftası öncesi New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.BM Genel Kuruluna 133 hükümet ve devlet başkanı, 3 başkan yardımcısı, 80 başbakan yardımcısı ve 45 bakanın katılacağını belirten Greenfield, "Bunu her yıl söylüyoruz ancak bu yıl BM Genel Kurulu çok kritik ve zor bir dönemde gerçekleşecek" değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin Genel Kurula ilişkin 3 önceliği bulunduğunu belirten Greenfield, bunların üye ülkelerle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere ilişkin birlikte çalışmak, insani yardım kriziyle mücadele etmek ve daha kapsayıcı etkili bir uluslararası sistem kurmak olduğunu söyledi.'Gerekli güvenlik önlemleri alınıyor'Greenfield, eski ABD Başkanı Donald Trump'a 2 kez suikast girişiminde bulunulduğu hatırlatılarak, ev sahibi ülkenin 133 lideri nasıl koruyacağına ilişkin soruya ise "Nazar değmesin, konuk liderlerle ilgili şimdiye kadar hiçbir güvenlik olayı yaşamadık" cevabını verdi.New York polisinin Gizli Servis ile beraber gerekli tüm önlemleri aldığını ifade eden Greenfield, ABD'nin konukları koruma yükümlülüğü bulunduğunu dile getirdi.'Veto hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz'Greenfield, daha kapsayıcı bir uluslararası sistem kurma hedefi çerçevesinde veto hakkı olmadan iki Afrika üyesine daimi üyelik verilmesi teklifini ortaya attıklarını anımsattı.Veto kullanımıyla ilgili 'bazı sorunlar' bulunduğuna dikkati çeken Greenfield, ülkelerin kendileri için önemli bulduğu konularda veto haklarını kullandıklarını ifade etti.Greenfield, mevcut daimi üyelerin veto hakkından vazgeçmemesi ve yeni üyelere veto hakkı verilmemesinin mantığını ise 'yeni veto haklarının BMGK'yi daha da kilitleyeceği' düşüncesi olduğunu söyledi.ABD Daimi Temsilcisi, "Biz veto hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz ancak bu konuyla ilgili başkalarının görüşlerini dinlemeye hazırız" dedi.'ABD çıkarlarını gözetmek için veto hakkımızı kullanıyoruz'Greenfield, ABD'nin Filistin konusunda vetolarının da sorun yaratıp yaratmadığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:Greenfield, ABD'nin Ortadoğu'da barış görmek istediğini, Başkan Joe Biden'ın da bunun için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.Diğer taraftan müttefikleri İsrail'in kendini savunma hakkını korumasına destek olma konusunda kararlı olduklarını dile getiren Greenfield, "Ancak bu savaşın devam etmesini istediğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.
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abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), linda thomas greenfield, linda thomas-greenfield , veto hakkı
abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), linda thomas greenfield, linda thomas-greenfield , veto hakkı

ABD: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde vetoyu çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz

22:50 17.09.2024
© AP Photo / Seth WenigABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield
ABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto hakkını ABD'nin çıkarlarını gözetmek için kullandıklarını, bunun için mazeret beyan etmeyeceğini dile getirdi..
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield, 24 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurul haftası öncesi New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.
BM Genel Kuruluna 133 hükümet ve devlet başkanı, 3 başkan yardımcısı, 80 başbakan yardımcısı ve 45 bakanın katılacağını belirten Greenfield, "Bunu her yıl söylüyoruz ancak bu yıl BM Genel Kurulu çok kritik ve zor bir dönemde gerçekleşecek" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin Genel Kurula ilişkin 3 önceliği bulunduğunu belirten Greenfield, bunların üye ülkelerle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere ilişkin birlikte çalışmak, insani yardım kriziyle mücadele etmek ve daha kapsayıcı etkili bir uluslararası sistem kurmak olduğunu söyledi.

'Gerekli güvenlik önlemleri alınıyor'

Greenfield, eski ABD Başkanı Donald Trump'a 2 kez suikast girişiminde bulunulduğu hatırlatılarak, ev sahibi ülkenin 133 lideri nasıl koruyacağına ilişkin soruya ise "Nazar değmesin, konuk liderlerle ilgili şimdiye kadar hiçbir güvenlik olayı yaşamadık" cevabını verdi.
New York polisinin Gizli Servis ile beraber gerekli tüm önlemleri aldığını ifade eden Greenfield, ABD'nin konukları koruma yükümlülüğü bulunduğunu dile getirdi.

'Veto hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz'

Greenfield, daha kapsayıcı bir uluslararası sistem kurma hedefi çerçevesinde veto hakkı olmadan iki Afrika üyesine daimi üyelik verilmesi teklifini ortaya attıklarını anımsattı.
Veto kullanımıyla ilgili 'bazı sorunlar' bulunduğuna dikkati çeken Greenfield, ülkelerin kendileri için önemli bulduğu konularda veto haklarını kullandıklarını ifade etti.
Greenfield, mevcut daimi üyelerin veto hakkından vazgeçmemesi ve yeni üyelere veto hakkı verilmemesinin mantığını ise 'yeni veto haklarının BMGK'yi daha da kilitleyeceği' düşüncesi olduğunu söyledi.
ABD Daimi Temsilcisi, "Biz veto hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz ancak bu konuyla ilgili başkalarının görüşlerini dinlemeye hazırız" dedi.

'ABD çıkarlarını gözetmek için veto hakkımızı kullanıyoruz'

Greenfield, ABD'nin Filistin konusunda vetolarının da sorun yaratıp yaratmadığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

Biz ABD çıkarlarını gözetmek için veto hakkımızı kullanıyoruz. Yıllardır da BMGK'de bu şekilde yaptık. Bunun işlev bozukluğuna yol açtığını düşünenler var ancak bu elimizde olan bir güç ve bunu kullanıyoruz. Mazeret beyan etmeyeceğim.

Greenfield, ABD'nin Ortadoğu'da barış görmek istediğini, Başkan Joe Biden'ın da bunun için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
Diğer taraftan müttefikleri İsrail'in kendini savunma hakkını korumasına destek olma konusunda kararlı olduklarını dile getiren Greenfield, "Ancak bu savaşın devam etmesini istediğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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