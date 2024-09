https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/adalet-bakani-tunc-yapanin-yanina-kar-kaldigi-algisini-ortadan-kaldiracak-duzenlemeleri-yapmaya-1088389663.html

Adalet Bakanı Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz

24.09.2024

Toplumsal huzur ve barışın teminatı olan adaleti şiar edindiklerini ve her alanda tahsis etmeye özen gösterdiklerini belirten Tunç, "Toplumsal huzur ve barışın teminatıdır adalet. Tabii adaletin, bu ulvi kavramın tecelli edeceği mekanların da adaletin şiarına, vakarına uygun olması lazım. O nedenle 22 yıldan bu yana, 81 vilayetimizde, ilçelerinde adalet alanında önemli eserlere imza attık" diye konuştu.Tunç, müstakil adalet saraylarının, adalet binalarının sayısını artırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:Yılmaz Tunç, temel atma törenleri sonrası bazı kesimlerden "Adalet demek sadece bina demek, adalet sarayı demek midir?" şeklinde eleştiriler aldıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Fiziki mekanlara da teknolojik imkanlara da, uygulanacak kanunların, mevzuatın toplumun ihtiyacına, çağın gereklerine uygun hale getirilmesine de önem verdiklerini aktaran Tunç, mevzuatı ve kanunları insanlara uygulayacak olan hakim, savcının da adliye personelinin de önemli olduğunu bildirdi.'Önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak'Tunç, insan unsurunun hem nitelik, hem nicelik açısından daha da kaliteli hale getirilmesiyle ilgili olarak da çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni, 1 yıllık süreçte, hakimlerle, savcılarla, avukatlarla, kalem personeli ile görüşerek her yönüyle değerlendirerek hazırladıklarını vurgulayan Tunç, "Tüm uygulayıcılarımızdan, ilk derecesiyle, istinafıyla, temyiziyle, yüksek mahkemeleriyle, her birinden uygulamayla ilgili, mevzuatla ilgili görüşler aldık. Adalet sistemimizin hem nitelik hem nicelik anlamında daha güvenilir hale getirilebilmesi, öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da tahkim edilebilmesiyle ilgili olarak görüşleri aldık ve 1 yıllık bir çalışmanın sonunda vatandaşlarımızdan da gelen görüşler, yine bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen görüşler, siyasi partilerimizden, barolarımızdan ve hukuk fakültelerimizden, üniversitelerimizden, akademisyenlerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda kapsamlı bir Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son aşamaya getirdik" ifadesini kullandı.'Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz'Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adaletin hızla tecellisini amaçladıklarını anlatan Tunç, şu görüşleri paylaştı:'Millet darbecilerin yaptığı bir anayasayla değil, milletin temsilcilerinin Meclis'te yaptığı bir toplum sözleşmesiyle yola devam etmek ister'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bu millet darbecilerin yaptığı bir anayasayla değil, milletin temsilcilerinin Meclis'te yaptığı bir toplum sözleşmesiyle yola devam etmek ister ve bu en doğal hakkıdır. İnşallah Türkiye bunu başaracaktır. Bundan hiç şüphemiz yoktur" dedi.Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ile önemli düzenlemelere imza atarak, toplumsal huzur ve güvenlik ile adaletin güçlenmesine katkı sağlayacaklarını vurgulayan Tunç, "Mevzuatımızda gerekli değişiklikleri yaparak, özellikle toplum vicdanını rahatsız eden uygulamaları ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu uygulamaları gerçekleştirecek olan insan unsuru, hakim ve savcılarımız ve adalet personelini güçlendirmenin de gayreti içerisindeyiz. Ülkemizde bundan 22 yıl önce 9 bin hakim ve savcı vardı. Bugün 25 bin hakim ve savcımız var. Bunların yüzde 50'si beş yılın altında kıdeme sahip. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimleri sonrası yargımızda da bir ayıklanma süreci söz konusu oldu ve 5 bin ile 4 bin civarında hakim, savcı sistemin dışına bırakıldı. Yerlerine genç kadro, genç hakim ve savcılarımız görev aldılar. Şimdi onların özellikle Türkiye Adalet Akademisi'ndeki eğitimlerine önem veriyoruz. Mesleğe başlayacak olan hakim ve savcılarımız için 'hakim, savcı yardımcılığı' sistemine geçtik. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilk eğitim yılının açılışını gerçekleştirdi. Hakim ve savcılarımız 3 yıl hakim, savcı yardımcılığı yaptıktan sonra mesleğe kabul edilebilecek" diye konuştu.Tunç, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesini daha da güçlendirecek adımlar atacaklarını belirterek, "Avukat olmak isteyenlerin önce bir sınavdan geçmesini sağlayan 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın uygulamasını da önümüzdeki hafta 29 Eylül'de ilk sınavla gerçekleştirmiş olacağız. Böylelikle insan unsurunu daha da güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz" ifadesini kullandı.Hakim ve savcıların yılda 12 milyon karara imza atarak yoğun ve özverili çalıştıklarını, bu kararlar arasında nadir de olsa isabetli olmayan veya kamuoyunca eleştirilen kararların olabileceğini dile getiren Tunç, şöyle devam etti:'Son 22 yılda müstakil adalet binası 366 oldu'Tunç, yargı sisteminin fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de çok gayret gösterdiklerini, 2002'de 78 olan müstakil adalet binası sayısını bugün 366'ya çıkardıklarını söyledi.Akşehir'de yapımı tamamlanacak bina ile bu sayının 367'ye çıkacağını anlatan Tunç, "Metrekare olarak baktığımız zaman, 569 bin metrekare müstakil adalet binamız vardı, bugün 6 milyon metrekare müstakil adalet binasını sağlamış olduk ve giderek de bu artmaya devam ediyor. Hakim, savcı sayısı itibarıyla 9 binden 25 bine yaklaştık. Tabii personel sayımızı da buna paralel olarak arttırmaya devam ediyoruz. 2002'de adaletin hizmetinde sadece 51 bin kişi çalışıyordu. Bugün adaletin hizmetinde, kalem personelimiz, yazı işleri müdürlerimiz, katiplerimiz, mübaşirlerimiz, infaz koruma memurlarımız, tüm kadrolara baktığımız zaman 51 binden bu sayıyı 180 bine çıkarmış durumdayız. 180 bin kardeşimiz gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini sağlamak için gayret gösteriyorlar. Son bir yılda da 20 bin yeni personeli sistemimize ilave ettik. Son 1 yılda yargı personelimizdeki artış rakamı yüzde 13. Bu da adalete verdiğimiz, yargıya verdiğimiz önemin bir göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.İhtiyaç duyulan mahkemelerin sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmaları da sürdürdüklerini dile getiren Tunç, Malatya'ya istinaf mahkemesi kurulmasının gündemlerinde olduğunu, depremde yıkılan adliyeleri ayağa kaldırma çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.'Arabulucuya giden 6 milyon dosyanın 4 milyonu uzlaşmayla sonuçlandı'İstinaf mahkemelerinin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Tunç, şöyle devam etti:'Bu uzlaşmaya yanaşanlar millet nezdinde itibar kazanır'Bakan Tunç, 22 yıldır hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını, milletin güvenini boşa çıkarmama gayretiyle çalıştıklarını söyleyerek, millete olan borçlarını ödemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.Adaletten güvenliğe, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre varıncaya kadar her konuda hizmetlerle, güçlü insan, güçlü aile, güçlü toplum hedefiyle hareket edeceklerini belirten Tunç, şöyle konuştu:

