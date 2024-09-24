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Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı, CHP'den istifa etmiyor
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı, CHP'den istifa etmiyor
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP'den istifa edecek misiniz" diye sormak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını ve çevresiyle... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönündeki haberlerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın medya tarafından köpürtüldüğünü iddia eden Selvi, "'Mansur gidici' havası yaratılıyor. Ama ilginç olan Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği haberleri hem Yüksel Arslan örneğinde olduğu gibi Mansur Yavaş'ın ekibi hem de Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yayılıyor" dedi.Selvi şöyle yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/mansur-yavastan-yuksel-arslana-proje-cocuk-elestirisi-kendisine-tavsiyem-bu-twiti-silmesidir-1088309531.html
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abdulkadir selvi, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu

Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı, CHP'den istifa etmiyor

09:56 24.09.2024
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA / Fatih Kurt
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP'den istifa edecek misiniz" diye sormak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını ve çevresiyle konuştuğunu söylediği yazısında "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. Mansur Yavaş, bu aşamada CHP'den istifa etmiyor," dedi.
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönündeki haberlerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın medya tarafından köpürtüldüğünü iddia eden Selvi, "'Mansur gidici' havası yaratılıyor. Ama ilginç olan Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği haberleri hem Yüksel Arslan örneğinde olduğu gibi Mansur Yavaş'ın ekibi hem de Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yayılıyor" dedi.
Selvi şöyle yazdı:
"'CHP'den istifa edecek misiniz' diye sormak üzere Mansur Yavaş'ı aradım ayrıca çevresiyle konuştum. 1- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. 2- Mansur Yavaş, bu aşamada CHP'den istifa etmiyor. 3- Mansur Yavaş hem CHP'deki gelişmeleri takip ediyor hem de Ekrem İmamoğlu hakkında yargının vereceği kararı bekliyor. Şartlar olgunlaşmadan hareket etmek istemiyor. Bence istifa etmezse doğru olanı yapar. Yarının ne getireceği belli olmaz."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
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