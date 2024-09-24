https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/abdulkadir-selvi-mansur-yavas-cumhurbaskani-adayi-olmakta-kararli-chpden-istifa-etmiyor-1088364750.html

Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı, CHP'den istifa etmiyor

Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı, CHP'den istifa etmiyor

Sputnik Türkiye

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP'den istifa edecek misiniz" diye sormak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını ve çevresiyle... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T09:56+0300

2024-09-24T09:56+0300

2024-09-24T09:56+0300

politika

abdulkadir selvi

mansur yavaş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

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Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönündeki haberlerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın medya tarafından köpürtüldüğünü iddia eden Selvi, "'Mansur gidici' havası yaratılıyor. Ama ilginç olan Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği haberleri hem Yüksel Arslan örneğinde olduğu gibi Mansur Yavaş'ın ekibi hem de Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yayılıyor" dedi.Selvi şöyle yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/mansur-yavastan-yuksel-arslana-proje-cocuk-elestirisi-kendisine-tavsiyem-bu-twiti-silmesidir-1088309531.html

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Sputnik Türkiye

abdulkadir selvi, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu