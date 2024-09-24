https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/abdulkadir-selvi-mansur-yavas-cumhurbaskani-adayi-olmakta-kararli-chpden-istifa-etmiyor-1088364750.html
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı, CHP'den istifa etmiyor
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı, CHP'den istifa etmiyor
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP'den istifa edecek misiniz" diye sormak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını ve çevresiyle... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T09:56+0300
2024-09-24T09:56+0300
2024-09-24T09:56+0300
politika
abdulkadir selvi
mansur yavaş
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
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Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönündeki haberlerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın medya tarafından köpürtüldüğünü iddia eden Selvi, "'Mansur gidici' havası yaratılıyor. Ama ilginç olan Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği haberleri hem Yüksel Arslan örneğinde olduğu gibi Mansur Yavaş'ın ekibi hem de Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yayılıyor" dedi.Selvi şöyle yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/mansur-yavastan-yuksel-arslana-proje-cocuk-elestirisi-kendisine-tavsiyem-bu-twiti-silmesidir-1088309531.html
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abdulkadir selvi, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu
Abdulkadir Selvi: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı, CHP'den istifa etmiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP'den istifa edecek misiniz" diye sormak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını ve çevresiyle konuştuğunu söylediği yazısında "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. Mansur Yavaş, bu aşamada CHP'den istifa etmiyor," dedi.
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönündeki haberlerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın medya tarafından köpürtüldüğünü iddia eden Selvi, "'Mansur gidici' havası yaratılıyor. Ama ilginç olan Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği haberleri hem Yüksel Arslan örneğinde olduğu gibi Mansur Yavaş'ın ekibi hem de Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yayılıyor" dedi.
"'CHP'den istifa edecek misiniz' diye sormak üzere Mansur Yavaş'ı aradım ayrıca çevresiyle konuştum. 1- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. 2- Mansur Yavaş, bu aşamada CHP'den istifa etmiyor. 3- Mansur Yavaş hem CHP'deki gelişmeleri takip ediyor hem de Ekrem İmamoğlu hakkında yargının vereceği kararı bekliyor. Şartlar olgunlaşmadan hareket etmek istemiyor. Bence istifa etmezse doğru olanı yapar. Yarının ne getireceği belli olmaz."