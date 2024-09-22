https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/mansur-yavastan-yuksel-arslana-proje-cocuk-elestirisi-kendisine-tavsiyem-bu-twiti-silmesidir-1088309531.html

Mansur Yavaş'tan Yüksel Arslan'a 'proje çocuk' eleştirisi: 'Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir'

Mansur Yavaş'tan Yüksel Arslan'a 'proje çocuk' eleştirisi: 'Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir'

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, sosyal medyadan... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T20:32+0300

2024-09-22T20:32+0300

2024-09-22T20:32+0300

politika

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Yüksel Arslan, X hesabından “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek” ve “Hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan” gibi ifadeler kullandı.‘Mustafa Kemal’in askeri değil, ‘proje çocuk’ denir’Arslan şunları kaydetti:Yavaş’tan tepki: ‘Onaylamıyorum, kendisine tavsiyem tweet’i silmesidir’Bu sözlere Yavaş, paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi:Yüksel Arslan kimdir?Yüksel Arslan, 1963 yılında Ankara'nın Beypazarı İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beypazarı’nda, lise öğrenimini Keçiören Çevre Sağlığı Koleji’nde, yükseköğrenimini ise Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde Tıbbi Teknolog olarak tamamladı.1981 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Çevre Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik, Okul Müdür Muavinliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği gibi farklı görevlerde bulundu.2019 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.Yüksel Arslan, AHİD, Ankaralılar Vakfı, Beypazarlılar Vakfı ve Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev almaktadır. Aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanıdır.28. dönem İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı olmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ayrıldı.Arslan son olarak da yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'den istifa etti.Yüksel Arslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ozelden-erdogana-tegmenler-elestirisi-takdirle-odul-verdigin-kadin-tegmene-sorusturma-mi-acacaksin-1087813016.html

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