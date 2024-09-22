Mansur Yavaş'tan Yüksel Arslan'a 'proje çocuk' eleştirisi: 'Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir'
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
© AA / Fatih Kurt
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, sosyal medyadan yaptığı açıklamaları alıntılayarak, "Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir" açıklamasını yaptı.
Yüksel Arslan, X hesabından “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek” ve “Hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan” gibi ifadeler kullandı.
‘Mustafa Kemal’in askeri değil, ‘proje çocuk’ denir’
Arslan şunları kaydetti:
“Kurucu iradenin, Atatürk’ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, ‘Mustafa Kemal’in askeri’ olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk’ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur. Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, ‘Mustafa Kemal’in askeri’ değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk’ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk’e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana ‘Proje çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal’in askeri’ denmez.”
Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.…— Yüksel Arslan (@ArslanYuksel06) September 22, 2024
Yavaş’tan tepki: ‘Onaylamıyorum, kendisine tavsiyem tweet’i silmesidir’
Bu sözlere Yavaş, paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi:
“Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu tweet’i silmesidir.”
Yüksel Arslan kimdir?
Yüksel Arslan, 1963 yılında Ankara'nın Beypazarı İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beypazarı’nda, lise öğrenimini Keçiören Çevre Sağlığı Koleji’nde, yükseköğrenimini ise Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü’nde Tıbbi Teknolog olarak tamamladı.
1981 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Çevre Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik, Okul Müdür Muavinliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği gibi farklı görevlerde bulundu.
2019 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.
Yüksel Arslan, AHİD, Ankaralılar Vakfı, Beypazarlılar Vakfı ve Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev almaktadır. Aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanıdır.
1981 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Çevre Sağlık Teknisyeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik, Okul Müdür Muavinliği, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Bakanlık Müşavirliği gibi farklı görevlerde bulundu.
2019 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.
Yüksel Arslan, AHİD, Ankaralılar Vakfı, Beypazarlılar Vakfı ve Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev almaktadır. Aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanıdır.
28. dönem İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı olmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ayrıldı.
Arslan son olarak da yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'den istifa etti.
Yüksel Arslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Yüksel Arslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.