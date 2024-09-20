https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/arac-alip-satacak-herkesi-ilgilendiriyor-odeme-banka-teminatinda-onay-bekleyecek-1088230655.html

Araç alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: 'Ödeme, banka teminatında onay bekleyecek'

Araç alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: 'Ödeme, banka teminatında onay bekleyecek'

Sputnik Türkiye

Araç alım satımı için uygulanacak olan yeni ödeme sistemi için geri sayım başladı. 27 Eylül sonrası Güvenli Ödeme Sistemi devreye girecek. Peki yeni sisteme... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T09:37+0300

2024-09-20T09:37+0300

2024-09-20T09:37+0300

türkiye

otomobil

güvenli ödeme sistemi

galeri

banka

ikinci el

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Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla yeni ödeme sistemini hayata geçiriyor. Peki Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek? Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: Yeni sistemde ödeme nasıl yapılacak?'Sıkıntı yaşanması halinde ödeyiciye geri gidiyor'

türkiye

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