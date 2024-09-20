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Araç alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: 'Ödeme, banka teminatında onay bekleyecek'
Araç alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: 'Ödeme, banka teminatında onay bekleyecek'
Sputnik Türkiye
Araç alım satımı için uygulanacak olan yeni ödeme sistemi için geri sayım başladı. 27 Eylül sonrası Güvenli Ödeme Sistemi devreye girecek. Peki yeni sisteme... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla yeni ödeme sistemini hayata geçiriyor. Peki Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek? Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: Yeni sistemde ödeme nasıl yapılacak?'Sıkıntı yaşanması halinde ödeyiciye geri gidiyor'
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Araç alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: 'Ödeme, banka teminatında onay bekleyecek'

09:37 20.09.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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Araç alım satımı için uygulanacak olan yeni ödeme sistemi için geri sayım başladı. 27 Eylül sonrası Güvenli Ödeme Sistemi devreye girecek. Peki yeni sisteme göre araç alım satımı sırasında taraflar arası ödemeler nasıl gerçekleşecek?
Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla yeni ödeme sistemini hayata geçiriyor.

Peki Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek?

Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
“Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Ağustos tarihinde resmileşen ve otomotiv ticaretini düzenleyen motorlu taşıtların ticaretine dair yönetmelikle beraber otomobil satıcıları için yürürlüğe girmişti. Yeni sistem 27 Eylül tarihi itibarıyla herkes için zorunlu olacak. Alınan karar otomobil satışı esnasında zaman zaman yaşanabilen dolandırıcılık teşebbüslerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Daha önce alıcı ve satıcı arasında anlık yapılan havale/EFT işlemlerinden farklı olarak ödenen tutar önce bankanın teminatı altında devir yapılana kadar bekletilecek."

Yeni sistemde ödeme nasıl yapılacak?

Bankaların neredeyse tamamı sisteme entegre olmuş durumda. Bu noktada henüz devir işlemi gerçekleştirilmeden satıcı kullandığı bankaya ait mobil ya da internet şubesinde bulunan güvenli ödeme menüsünden araç plakası, tutarı ve alıcının telefon numarasını yazarak işlemi başlatıyor. Alıcı ve satıcının telefonuna gelen eş zamanlı referans numarasını alıcı kişi kendisine ait hesaptan güvenli ödeme başlığı altındaki referans numarası alanına girdiği takdirde ödeyeceği tutar ve araç bilgilerini görebiliyor. Akabinde alıcı işleme onay veriyor ve araç bedeli bankaya ait havuz hesabında teminat altında bekletiliyor. Yaklaşık 10-15 dakika içinde her iki tarafa ödemenin teminat altına alındığına dair bir onay mesajı geldikten sonra satıcı araç devrini tamamen güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

'Sıkıntı yaşanması halinde ödeyiciye geri gidiyor'

Devir aşamasında noterlik ekranında teminat altında olan miktar görülerek alıcı ve satıcı bilgilendiriliyor. Devir işleminin gerçekleşmesini engelleyen bir olumsuzluk olduğu taktide ise havuzda bekleyen tutar 24 saat içinde alıcının hesabına geri iade ediliyor. Tüm bu süreçte en önemli husus alıcı ve satıcıların güvenli ödeme sistemi ile gönderdikleri tutarın teminat altına alındığına dair mesajı beklemeleri ve noterlikte mutlaka kontrol ettirmeleri olacaktır.
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