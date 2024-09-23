https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/volkan-demirel-sert-derbi-tepkisi-fenerbahce-icin-galatasaraya-yenilmek-normallesmis-1088330350.html
Volkan Demirel'den sert derbi tepkisi: 'Fenerbahçe için Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş'
Volkan Demirel'den sert derbi tepkisi: 'Fenerbahçe için Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi ardından takımın efsane kalecilerinden Volkan Demir'den açıklama geldi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:59+0300
2024-09-23T12:59+0300
2024-09-23T12:59+0300
spor
volkan demirel
volkan demirel açıklamalarda bulundu
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbakçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
derbi
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Uzun yıllar Fenerbahçe'de yaptığı kalecilikle akıllara kazınan Volkan Demirel'den derbi hakkında açıklama geldi. "Ben gerçekten çok üzüldüm" diye cümlesine başlayan Demirel, şunları söyledi: 'Yeri ve zamanı geldiğinde..'Demirel, sözlerine şöyle devam etti:
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volkan demirel, volkan demirel açıklamalarda bulundu, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbakçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
volkan demirel, volkan demirel açıklamalarda bulundu, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbakçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
Volkan Demirel'den sert derbi tepkisi: 'Fenerbahçe için Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş'
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi ardından takımın efsane kalecilerinden Volkan Demir'den açıklama geldi.
Uzun yıllar Fenerbahçe'de yaptığı kalecilikle akıllara kazınan Volkan Demirel'den derbi hakkında açıklama geldi.
"Ben gerçekten çok üzüldüm" diye cümlesine başlayan Demirel, şunları söyledi:
Galatasaray’a yenilmek artık normalleşmiş. Ben bunu kaldıramam... Tamam ben buradayım, teknik adamlık yapıyorum. Fenerbahçe'ye karşı müdahale etsem elimden geleni yaparım yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe yenilmiş. Üzülen var mıdır? Taraftardan başka üzülen var mıdır, bilmiyorum. Maçtan erken çıkmak istedim. Kızım dedi ki 'Baba ben çıkmak istemiyorum'.. Ona bir şey de diyemedim.
'Yeri ve zamanı geldiğinde..'
Demirel, sözlerine şöyle devam etti:
Şimdi söylüyorlar Volkan hoca teknik ekibe girse diye. Benim öyle bir düşüncem yok. Onu da buradan söyleyeyim. Ben zaten oraya bir gün geleceğim. Yeri ve zamanı geldiğinde Fenerbahçe'ye geleceğim. Kafamdaki o duyguyu vermeye çalışacağım.
En son sürece baktığımız zaman hep Türk hocaların başarılı olduğu bir lig var. Eski maçlardaki görüntülerle, sosyal medyayla Fenerbahçe anlatılmaz. Yaşamadan anlatılmaz. Yaşamadan anlatılıyorsa hikaye anlatıyordur.
Taç atılıyor, Sara alıyor topu ama Fred refakatçi gibi dokunmuyor. Djiku da penaltı yapmamak için dokunmuyor, gol oluyor. 2 kez taçtan gol oldu. Ben Hatayspor'da bu golleri yesem 4 gün bunu nasıl yedim diye sorarım.