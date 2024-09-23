Volkan Demirel'den sert derbi tepkisi: 'Fenerbahçe için Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş'

Şimdi söylüyorlar Volkan hoca teknik ekibe girse diye. Benim öyle bir düşüncem yok. Onu da buradan söyleyeyim. Ben zaten oraya bir gün geleceğim. Yeri ve zamanı geldiğinde Fenerbahçe'ye geleceğim. Kafamdaki o duyguyu vermeye çalışacağım.

En son sürece baktığımız zaman hep Türk hocaların başarılı olduğu bir lig var. Eski maçlardaki görüntülerle, sosyal medyayla Fenerbahçe anlatılmaz. Yaşamadan anlatılmaz. Yaşamadan anlatılıyorsa hikaye anlatıyordur.

Taç atılıyor, Sara alıyor topu ama Fred refakatçi gibi dokunmuyor. Djiku da penaltı yapmamak için dokunmuyor, gol oluyor. 2 kez taçtan gol oldu. Ben Hatayspor'da bu golleri yesem 4 gün bunu nasıl yedim diye sorarım.