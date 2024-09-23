https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/alex-de-souzali-antalyaspordan-fenerbahceye-gozdagi-1088314650.html
'Alex de Souza'lı Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'gözdağı'
'Alex de Souza'lı Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'gözdağı'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski efsanevi oyuncusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Aurelio, Fenerbahçe maçı öncesi konuşarak... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T07:47+0300
2024-09-23T07:47+0300
2024-09-23T07:47+0300
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Antalyaspor’un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Aurelio, "Kasımpaşa gibi zor bir deplasmanda iyi bir mücadele sergiledik ama kazanamadık" dedi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Aurelio, "Maça kazanmak için geldik ve birçok fırsat yakaladık, ancak gol bulamadık" ifadelerini kullandı. Özellikle mücadelenin ikinci yarısında rakip 10 kişi kaldıktan sonra tempoyu artırdıklarını belirten Aurelio, "Son vuruşlarda eksik kaldık. Gelecek hafta Fenerbahçe'yi evimizde ağırlayacağız ve iyi bir performans sergilemeyi hedefliyoruz" dedi.Antalyaspor, zorlu Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönerken, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 3 puan için mücadele edecek.
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'Alex de Souza'lı Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye 'gözdağı'
Fenerbahçe'nin eski efsanevi oyuncusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Aurelio, Fenerbahçe maçı öncesi konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Antalyaspor’un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Aurelio, "Kasımpaşa gibi zor bir deplasmanda iyi bir mücadele sergiledik ama kazanamadık" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Aurelio, "Maça kazanmak için geldik ve birçok fırsat yakaladık, ancak gol bulamadık" ifadelerini kullandı. Özellikle mücadelenin ikinci yarısında rakip 10 kişi kaldıktan sonra tempoyu artırdıklarını belirten Aurelio, "Son vuruşlarda eksik kaldık. Gelecek hafta Fenerbahçe'yi evimizde ağırlayacağız ve iyi bir performans sergilemeyi hedefliyoruz" dedi.
Antalyaspor, zorlu Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönerken, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 3 puan için mücadele edecek.