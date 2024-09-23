https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/pilot-ucus-surem-doldu-dedi-seferler-diger-gune-ertelendi-saatlerce-bekleyen-yolculardan-tepki-1088314068.html

Pilot 'Uçuş sürem doldu' dedi, seferler diğer güne ertelendi: Saatlerce bekleyen yolculardan tepki geldi

Pilot 'Uçuş sürem doldu' dedi, seferler diğer güne ertelendi: Saatlerce bekleyen yolculardan tepki geldi

Sputnik Türkiye

Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince seferler sabaha ertelendi. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T02:46+0300

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türkiye

ajet

pilot

kadın pilot

uçuş

uçuş izni

süre

anadolu jet

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Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, işlemlerini tamamlayıp uçuş saatini beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı. Yapılan diğer bir anonsta bu kez de uçuşun 20.00'ye ertelendiği duyuruldu.Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı.Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular tepki gösterdi. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.

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