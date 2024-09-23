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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/pilot-ucus-surem-doldu-dedi-seferler-diger-gune-ertelendi-saatlerce-bekleyen-yolculardan-tepki-1088314068.html
Pilot 'Uçuş sürem doldu' dedi, seferler diğer güne ertelendi: Saatlerce bekleyen yolculardan tepki geldi
Pilot 'Uçuş sürem doldu' dedi, seferler diğer güne ertelendi: Saatlerce bekleyen yolculardan tepki geldi
Sputnik Türkiye
Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince seferler sabaha ertelendi. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
ajet
pilot
kadın pilot
uçuş
uçuş izni
süre
anadolu jet
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Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, işlemlerini tamamlayıp uçuş saatini beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı. Yapılan diğer bir anonsta bu kez de uçuşun 20.00'ye ertelendiği duyuruldu.Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı.Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular tepki gösterdi. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisin-silahini-alip-etrafa-ates-acti-birinin-durumu-agir-olmak-uzere-2-polis-yarali-1088313616.html
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ajet, pilot, kadın pilot, uçuş, uçuş izni, süre, anadolu jet
ajet, pilot, kadın pilot, uçuş, uçuş izni, süre, anadolu jet

Pilot 'Uçuş sürem doldu' dedi, seferler diğer güne ertelendi: Saatlerce bekleyen yolculardan tepki geldi

02:46 23.09.2024 (güncellendi: 02:56 23.09.2024)
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-AW292900Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince seferler diğer güne ertelendi.
Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu Uçuş sürem doldu deyince seferler diğer güne ertelendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© İHA / KAMİL CANKILIÇ-AW292900
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Elazığ-Ankara seferini yapacak olan Anadolu Jet uçağının pilotu "Uçuş sürem doldu" deyince seferler sabaha ertelendi. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular olaya tepki gösterdi.
Türk Hava Yolları'nın alt şirketi Anadolu Jet firmasının saat 18.15'de gerçekleşecek Elazığ-Ankara seferi için bilet olan yolcular, işlemlerini tamamlayıp uçuş saatini beklerken, seferin 19.15'e ertelendiği açıklandı. Yapılan diğer bir anonsta bu kez de uçuşun 20.00'ye ertelendiği duyuruldu.
Saat 20.00'yi geçmesine rağmen uçağa alınmayan yolcular, havalimanı ve firma yetkilileri ile tartışmaya başladı.
Pilotun "Uçuş sürem doldu" demesi üzerine seferin iptal edildiğini ve sabah 09.00'a alındığını öğrenen yolcular tepki gösterdi. Yolcuların çoğunun evlerine geri döndüğü, bazılarının ise firma tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi.
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