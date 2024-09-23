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Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 35 bin TL oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 35 bin TL oldu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete bir yıl içinde üçüncü kez zam yapılarak 35 bin 180 TL'ye çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T22:48+0300
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Kuzey Kıbrıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL olduğunu bildirdi.Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre 18 Eylül'de gerçekleştirilen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret bir yıl içinde üçüncü kez zam alarak net 35 bin 180 lira oldu. İşveren tarafının katılmadığı toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Gardiyanoğlu, son dört aylık hayat pahalılığının yüzde 19.99 olduğunu bu rakamın da asgari ücret, kamu çalışanları ve emeklilere yansıtılacağını açıkladı. On günlük itiraz süresi olduğunu belirten Bakan Gardiyanoğlu "10 gün içinde itiraz olursa masayı tekrar kurup değerlendireceğiz" dedi.Türkiye'de asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Türkiye'de temmuz ayında enflasyon önlemi kapsamında asgari ücrete zam kararı alınmamıştı. Ancak 2025 Ocak ayında yapılacak zam için Aralık ayının ilk haftası toplantı düzenlenecek. Uzmanların tahminlerine göre yeni asgari ücret net 24 bin 58 liraya, brüt ise 28 bin 303 liraya yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ovpdeki-enflasyon-beklentisine-gore-2025te-asgari-ucret-ne-kadar-olur-1088064662.html
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Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 35 bin TL oldu

22:48 23.09.2024
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Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete bir yıl içinde üçüncü kez zam yapılarak 35 bin 180 TL'ye çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL olduğunu açıkladı.
Kuzey Kıbrıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin net 35 bin 180 TL, brüt 40 bin 436 TL olduğunu bildirdi.
Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre 18 Eylül'de gerçekleştirilen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrası Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret bir yıl içinde üçüncü kez zam alarak net 35 bin 180 lira oldu. İşveren tarafının katılmadığı toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Gardiyanoğlu, son dört aylık hayat pahalılığının yüzde 19.99 olduğunu bu rakamın da asgari ücret, kamu çalışanları ve emeklilere yansıtılacağını açıkladı.
On günlük itiraz süresi olduğunu belirten Bakan Gardiyanoğlu "10 gün içinde itiraz olursa masayı tekrar kurup değerlendireceğiz" dedi.

Türkiye'de asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Türkiye'de temmuz ayında enflasyon önlemi kapsamında asgari ücrete zam kararı alınmamıştı. Ancak 2025 Ocak ayında yapılacak zam için Aralık ayının ilk haftası toplantı düzenlenecek. Uzmanların tahminlerine göre yeni asgari ücret net 24 bin 58 liraya, brüt ise 28 bin 303 liraya yükselecek.
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