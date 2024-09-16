https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ovpdeki-enflasyon-beklentisine-gore-2025te-asgari-ucret-ne-kadar-olur-1088064662.html
OVP’deki enflasyon beklentisine göre 2025'te asgari ücret ne kadar olur?
OVP’deki enflasyon beklentisine göre 2025'te asgari ücret ne kadar olur?
Sputnik Türkiye
Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T16:04+0300
2024-09-16T16:04+0300
2024-09-16T16:05+0300
ekonomi
orta vadeli program
türk lirası
dolar
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087619777_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_806226a0b91ee54a577f12cff1269a61.jpg
Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefe göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5’e düşmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne olacak? Alanında uzman ekonomistler Sputnik'e anlattı.'Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik'Sputnik'e konuşan ekonomist Bartu Soral OVP'nin yıl sonu enflasyon tahmini için "Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik" diyerek şunları kaydetti: "Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil"Sputnik'e konuşan bir başka uzman ekonomist Evren Bolgün konuya ilişkin fikirlerini "Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil" diyerek şunları söyledi: Ekonomist Şeref Oğuz ise OVP'nin enflasyon hedefleri hakkında şunları belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/butce-agustosta-1296-milyar-tl-acik-verdi-1088064088.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087619777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8700accc04cb85e72c56116c8123d47c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret, asgari ücret 2024, asgari ücret 2025, asgari ücrete zam, asgari ücret brüt, asgari ücret net, asgari ücret 2021, asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret günlük
asgari ücret, asgari ücret 2024, asgari ücret 2025, asgari ücrete zam, asgari ücret brüt, asgari ücret net, asgari ücret 2021, asgari ücret ne kadar oldu, asgari ücret günlük
OVP’deki enflasyon beklentisine göre 2025'te asgari ücret ne kadar olur?
16:04 16.09.2024 (güncellendi: 16:05 16.09.2024)
Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefe göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5’e düşmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne olacak? Sputnik alanında uzman ekonomistlere sordu.
Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefe göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5’e düşmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne olacak? Alanında uzman ekonomistler Sputnik'e anlattı.
'Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik'
Sputnik'e konuşan ekonomist Bartu Soral OVP'nin yıl sonu enflasyon tahmini için "Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik" diyerek şunları kaydetti:
"Yüzde 40-45 civarı normal. Ama tabii bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik. Asgari ücrete ise buna göre değil önümüzdeki yılki beklenti enflasyona göre zam yapalım diyorlar. Yani önümüzdeki yıl OVP tahmini yüzde 20 mi; ona göre yapalım diyor. Buradaki bütün zırva; enflasyonun sebebini dar ve orta gelirlinin talebine bağlamakla başlıyor. Sanki ithal tüketim mallarında sene başından bu yana yaşanan yüzde 19 artışın sebebi kirasını ödemekte zorlanan asgari ücretli emekli memur gibi."
"Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil"
Sputnik'e konuşan bir başka uzman ekonomist Evren Bolgün konuya ilişkin fikirlerini "Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil" diyerek şunları söyledi:
"Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil. 2025 yılında enflasyon yüzde 25’ler civarında büyüme de yüzde2’ler civarında olacaktır. Asgari ücrete yüzde 17.50 (OVP hedefi) artı Erdoğan'ın yüzde 2.5 katkı payı ile yüzde 20 zam yapılmasını bekliyorum"
Ekonomist Şeref Oğuz ise OVP'nin enflasyon hedefleri hakkında şunları belirtti:
"OVP'deki enflasyon hedefleri gerçekçi değil. Özellikle 2026'daki yüzde 4.5'luk büyüme hedefi olduğunda enflasyonun tek hane olarak (yüzde 9,7) öngörülmesi tamamen hayal mahsülü... Asgari ücrete ise gelecek yılın enflasyon hedefi olan yüzde 17,5'lik zam yapmayı düşünüyor hükümet. Bu da asgari ücretin 20 bin lira civarında öngörülmesi demektir."