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OVP’deki enflasyon beklentisine göre 2025'te asgari ücret ne kadar olur?
OVP’deki enflasyon beklentisine göre 2025'te asgari ücret ne kadar olur?
Sputnik Türkiye
Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefe göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5’e düşmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne olacak? Alanında uzman ekonomistler Sputnik'e anlattı.'Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik'Sputnik'e konuşan ekonomist Bartu Soral OVP'nin yıl sonu enflasyon tahmini için "Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik" diyerek şunları kaydetti: "Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil"Sputnik'e konuşan bir başka uzman ekonomist Evren Bolgün konuya ilişkin fikirlerini "Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil" diyerek şunları söyledi: Ekonomist Şeref Oğuz ise OVP'nin enflasyon hedefleri hakkında şunları belirtti:
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OVP’deki enflasyon beklentisine göre 2025'te asgari ücret ne kadar olur?

16:04 16.09.2024 (güncellendi: 16:05 16.09.2024)
© AP Photo / Ghaith AlsayedTÜİK: Ağustos ayı enflasyonu 2,47 olurken yıllık enflasyon 51,97 olarak gerçekleşti
TÜİK: Ağustos ayı enflasyonu 2,47 olurken yıllık enflasyon 51,97 olarak gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefe göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5’e düşmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne olacak? Sputnik alanında uzman ekonomistlere sordu.
Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefe göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5’e düşmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne olacak? Alanında uzman ekonomistler Sputnik'e anlattı.

'Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik'

Sputnik'e konuşan ekonomist Bartu Soral OVP'nin yıl sonu enflasyon tahmini için "Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik" diyerek şunları kaydetti:

"Yüzde 40-45 civarı normal. Ama tabii bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik. Asgari ücrete ise buna göre değil önümüzdeki yılki beklenti enflasyona göre zam yapalım diyorlar. Yani önümüzdeki yıl OVP tahmini yüzde 20 mi; ona göre yapalım diyor. Buradaki bütün zırva; enflasyonun sebebini dar ve orta gelirlinin talebine bağlamakla başlıyor. Sanki ithal tüketim mallarında sene başından bu yana yaşanan yüzde 19 artışın sebebi kirasını ödemekte zorlanan asgari ücretli emekli memur gibi."

"Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil"

Sputnik'e konuşan bir başka uzman ekonomist Evren Bolgün konuya ilişkin fikirlerini "Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil" diyerek şunları söyledi:

"Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil. 2025 yılında enflasyon yüzde 25’ler civarında büyüme de yüzde2’ler civarında olacaktır. Asgari ücrete yüzde 17.50 (OVP hedefi) artı Erdoğan'ın yüzde 2.5 katkı payı ile yüzde 20 zam yapılmasını bekliyorum"

Ekonomist Şeref Oğuz ise OVP'nin enflasyon hedefleri hakkında şunları belirtti:

"OVP'deki enflasyon hedefleri gerçekçi değil. Özellikle 2026'daki yüzde 4.5'luk büyüme hedefi olduğunda enflasyonun tek hane olarak (yüzde 9,7) öngörülmesi tamamen hayal mahsülü... Asgari ücrete ise gelecek yılın enflasyon hedefi olan yüzde 17,5'lik zam yapmayı düşünüyor hükümet. Bu da asgari ücretin 20 bin lira civarında öngörülmesi demektir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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