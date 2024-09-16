https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ovpdeki-enflasyon-beklentisine-gore-2025te-asgari-ucret-ne-kadar-olur-1088064662.html

OVP’deki enflasyon beklentisine göre 2025'te asgari ücret ne kadar olur?

OVP’deki enflasyon beklentisine göre 2025'te asgari ücret ne kadar olur?

Sputnik Türkiye

Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T16:04+0300

2024-09-16T16:04+0300

2024-09-16T16:05+0300

ekonomi

orta vadeli program

türk lirası

dolar

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

ekonomi

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Yeni dönem asgari ücretinin belirlenmesine yaklaşık 3.5 ay kalırken hükümet, yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefe göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5’e düşmesi bekleniyor. Peki asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne olacak? Alanında uzman ekonomistler Sputnik'e anlattı.'Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik'Sputnik'e konuşan ekonomist Bartu Soral OVP'nin yıl sonu enflasyon tahmini için "Bunu başarı diye sunmak, sanki fiyatlar düşüyor gibi söylemek komik" diyerek şunları kaydetti: "Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil"Sputnik'e konuşan bir başka uzman ekonomist Evren Bolgün konuya ilişkin fikirlerini "Enflasyon ve büyüme hedefleri gerçekçi değil" diyerek şunları söyledi: Ekonomist Şeref Oğuz ise OVP'nin enflasyon hedefleri hakkında şunları belirtti:

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