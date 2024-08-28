https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2023un-vergi-rekortmenleri-aciklandi-1087359355.html
2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı
2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin 2023 gelir vergi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T10:25+0300
2024-08-28T10:25+0300
2024-08-28T11:03+0300
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2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı.2023 vergi rekortmeni kim?Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.
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2024 vergi rekortmeni kim?, türkiye'de en çok vergi veren kim?,vergi rekortmenleri ne zaman açıklanacak?, vergi rekortmenleri listesi nereden bakılır?, vergi rekortmeni 2023, vergi rekortmeni 2024, selçuk bayraktar kimdir, selçuk bayraktar biyografi, haluk bayraktar
2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı
10:25 28.08.2024 (güncellendi: 11:03 28.08.2024)
Türkiye'nin 2023 gelir vergi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.
2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı.
2023 vergi rekortmeni kim?
Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.