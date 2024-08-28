https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/2023un-vergi-rekortmenleri-aciklandi-1087359355.html

2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı

2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin 2023 gelir vergi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

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2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı.2023 vergi rekortmeni kim?Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

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