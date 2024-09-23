Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu duyurdu: Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/galatasaray-baskan-vekili-ibrahim-hatipoglu-duyurdu-osimhen-takimdan-ayrilacak-mi-1088354177.html
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu duyurdu: Osimhen takımdan ayrılacak mı?
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu duyurdu: Osimhen takımdan ayrılacak mı?
Sputnik Türkiye
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen hakkında devre arası transfer döneminde gideceği iddialarını... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T21:58+0300
2024-09-23T23:07+0300
spor
galatasaray
osimhen
victor james osimhen
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_78227e591b86593ec68b61de31394c21.jpg
Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in Ocak ayında transfer edileceği iddialarını yalanladı.Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan sarı kırmızılı takım maçı 3-1 skorla almayı başarmıştı. Habertürk'e göre yeni haftaya moralle başlayan Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu.Osimhen ocak ayında ayrılacak mı?Yeni transfer Osimhen'in Ocak ayında transfer edileceği haberleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gaziantep-fk---trabzonspor-maci-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1088348562.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088302162_82:0:1902:1365_1920x0_80_0_0_75646cb24b256c56951643e4ab7c79d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osimhen transfer mi oluyor, osimhen takımdan ayrılacak mı, osimhen ne zaman gidiyor, osimhen ocak transferi
osimhen transfer mi oluyor, osimhen takımdan ayrılacak mı, osimhen ne zaman gidiyor, osimhen ocak transferi

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu duyurdu: Osimhen takımdan ayrılacak mı?

21:58 23.09.2024 (güncellendi: 23:07 23.09.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
Abone ol
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen hakkında devre arası transfer döneminde gideceği iddialarını yalanlayarak sezon sonuna kadar kontratı olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in Ocak ayında transfer edileceği iddialarını yalanladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan sarı kırmızılı takım maçı 3-1 skorla almayı başarmıştı. Habertürk'e göre yeni haftaya moralle başlayan Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Osimhen ocak ayında ayrılacak mı?

Yeni transfer Osimhen'in Ocak ayında transfer edileceği haberleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu şunları söyledi:
Victor Osimhen, Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray'a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
SPOR
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
19:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала