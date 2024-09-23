https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/galatasaray-baskan-vekili-ibrahim-hatipoglu-duyurdu-osimhen-takimdan-ayrilacak-mi-1088354177.html
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu duyurdu: Osimhen takımdan ayrılacak mı?
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu duyurdu: Osimhen takımdan ayrılacak mı?
Sputnik Türkiye
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen hakkında devre arası transfer döneminde gideceği iddialarını... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T21:58+0300
2024-09-23T21:58+0300
2024-09-23T23:07+0300
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Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in Ocak ayında transfer edileceği iddialarını yalanladı.Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan sarı kırmızılı takım maçı 3-1 skorla almayı başarmıştı. Habertürk'e göre yeni haftaya moralle başlayan Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu.Osimhen ocak ayında ayrılacak mı?Yeni transfer Osimhen'in Ocak ayında transfer edileceği haberleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu şunları söyledi:
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osimhen transfer mi oluyor, osimhen takımdan ayrılacak mı, osimhen ne zaman gidiyor, osimhen ocak transferi
osimhen transfer mi oluyor, osimhen takımdan ayrılacak mı, osimhen ne zaman gidiyor, osimhen ocak transferi
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu duyurdu: Osimhen takımdan ayrılacak mı?
21:58 23.09.2024 (güncellendi: 23:07 23.09.2024)
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen hakkında devre arası transfer döneminde gideceği iddialarını yalanlayarak sezon sonuna kadar kontratı olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in Ocak ayında transfer edileceği iddialarını yalanladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan sarı kırmızılı takım maçı 3-1 skorla almayı başarmıştı. Habertürk'e göre yeni haftaya moralle başlayan Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu.
Osimhen ocak ayında ayrılacak mı?
Yeni transfer Osimhen'in Ocak ayında transfer edileceği haberleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu şunları söyledi:
Victor Osimhen, Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray'a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok.