https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/eski-baskan-moralesin-liderlik-ettigi-bolivyayi-kurtarma-yuruyuslerinde-sokaklar-karisti-1088322799.html

Eski başkan Morales'in liderlik ettiği 'Bolivya'yı Kurtarma Yürüyüşlerinde' sokaklar karıştı

Eski başkan Morales'in liderlik ettiği 'Bolivya'yı Kurtarma Yürüyüşlerinde' sokaklar karıştı

Sputnik Türkiye

Bolivya'nın eski devlet başkanı Evo Morales, tekrardan iktidara geçmek için Luis Arce'nin hükümetine karşı yürüyüş başlattı. Başkent La Paz'a doğru yürüyen... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T11:00+0300

2024-09-23T11:00+0300

2024-09-23T11:00+0300

dünya

güney amerika

bolivya

darbe girişimi

luis arce

evo morales

protesto

çatışma

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Bolivya'nın eski başkanı Evo Morales, destekçileriyle beraber Luis Arce hükümetine karşı yürüyüş yapıyor. 'Bolivya'yı Kurtarma Yürüyüşü' altıncı gününde devam ediyor. Eski solcu başkan Morales, destekçilerini şu anki başkan Luis Arce'ye karşı protesto için sokaklara çıkmaya çağırdı.Arce'nin ulusal televizyonda kendisini bir darbe girişimiyle hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamasının ardından, Morales, 2025 başkanlık seçimlerinde aday olmasına izin verilmesi talebi ve Arce hükümetine karşı 'Bolivya'yı Kurtarma Yürüyüşü' düzenleyeceğini duyurdu.2006'dan 2019'a kadar devlet başkanlığı yapan Morales, başkent La Paz'a bir haftalık yürüyüşte beş binden fazla kişiye eşlik ederken, iki tarafın takipçileri arasında yol boyunca çatışmalar meydana geliyor.Rakip iki tarafın birbirlerine havai fişek, ev yapımı patlayıcılar ve taşlar fırlatırken, polkis El Alto şehrinde göz yaşartıcı gaz kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hızla şiddete dönüşen yürüyüşlerde en az 26 kişi yaralandı.Daha önce hükümet karşıtları, 'ülke ekonomisini kötü yönettiği için' Arce'nin istifasını talep ederek başkente giden yolları, ayrıca turizm merkezi olan Titicaca Gölü'ne giden yolları kapatmışlardı. Protestocular arasında bulunan kendilerini 'Red Ponchos' ismi veren yerli aktivisitlerin lideri Pablo Merma, "Bu beceriksiz bir hükümet ve ekonomik krizi çözmeyecek" dedi.Ekonomik kriz nedeniyle göstericiler Morales'in tekrardan başa geçmesini istiyorYakıt kıtlığı ve azalan döviz rezervlerinin tetiklediği Bolivya'nın siyasi ve ekonomik krizi, bazı Bolivyalıların görevdeyken 'yoksulluğu azalttığı' düşünülen eski başkanın tekrardan başa geçmesi talebeni doğurdu. Bolivya'nın ilk yerli başkanı olan Morales, son derece popüler olmasına rağmen anayasayı yok sayıp dördüncü dönem için aday olmak isteyince muhalefetle karşı karşıya geldi.Morales, 2019 seçimlerinin galibi ilan edildi, ancak oy sayımında usulsüzlük raporlarıyla tetiklenen protestolar sonrasında haftalar sonra istifa etti ve sürgüne gitti. Eski ekonomi bakanı olan Arce devletin başına geçmiş, Morales sürgünden döndükten sonra tekrardan iktidarın başına geçmek isteyince, ikili arasında yarışma başlamıştı.26 Haziran'da devlet başkanı Luis Arce'nin hükümetine askeri darbe girişiminde bulunulmuştu. Morales, o zaman askeri darbe girişiminin bir aldatmaca olduğunu iddia etmişti.Arce, pazar günü bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında, Morales'i yönetimini sabote etmeye ve demokrasiyi baltalamaya çalışmakla suçladı. Konuşmada, "Yeter Evo! Şimdiye kadar saldırılarınıza ve iftiralarınıza sessizce katlandım. Ancak insanların hayatlarını riske atmak, tahammül edemeyeceğim bir şey" sözleri kaydedildi.Arce, Morales'in gelecek yılki başkanlık seçimlerinde Arce'ye karşı destek seferber etme ve ona karşı yarışma girişimlerinin 'demokrasiyi riske attığını, bütün ülkeyi tehdit ettiğini, adil ve kötü yollarla iktidara geri dönmeye çalıştığını' iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kolombiya-cumhurbaskanindan-seferberlik-cagrisi-beni-iktidardan-uzaklastirmaya-calisiyorlar--1088234066.html

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güney amerika, bolivya, darbe girişimi, luis arce, evo morales, protesto, çatışma