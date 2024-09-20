https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kolombiya-cumhurbaskanindan-seferberlik-cagrisi-beni-iktidardan-uzaklastirmaya-calisiyorlar--1088234066.html
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan 'seferberlik' çağrısı: 'Beni iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar'
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan 'seferberlik' çağrısı: 'Beni iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar'
Sputnik Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Urrego, başkentte yaptığı konuşmasında, 'kendisini iktidardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını' iddia ederek, parlamento başkanını... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T14:59+0300
2024-09-20T14:59+0300
2024-09-20T14:59+0300
dünya
güney amerika
kolombiya
gösteri
protesto
gustavo petro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088229283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885bc0b0c8a39cc451c30db5d8db9004.jpg
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Urrego, başkent Bogota'daki Plaza de Bolivar'da, kendisini iktidardan uzaklaştırılma iddialarına karşı 'genel bir seferberlik' çağrısı yaptı.Petro, hükümetinin yasama meclislerinde sürdürdüğü reformları desteklemek için 27 Eylül'de yürüyüş çağrısında bulundu. Şimdiye kadar mali, eğitim, sağlık, emeklilik alanlarında sunduğu önemli reform projelerinden sadece küçük bir kısmının parlamentodan geçtiği bildirildi.'Bu sefer darbe ordudan değil, devlet kurumlarından' Urrego, geçen hafta muhalefetin yasal bir manevrayla onu görevden alıp yerine meclis başkanını getirmeyi amaçladığı iddiasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Urrego, 'Yasama Meclisinin demokratik olarak seçilmiş başkanları görevden almak için 'yasayı' araç olarak kullanmasının Bolivya, Brezilya ve Peru'da gerçekleştirilen darbelere' benzetti.Gustavo Petro, bu komplonun ordudan değil, devlet kurumları tarafından desteklenen 'kurumların bir darbesi' olacağını iddia etti. Binlerce Kolombiyalı, demokratik yollarla seçilen Gustavo Petro'nun 'hükümetini devirme girişimlerini reddetmek ve planlanan emeklilik reformuna desteklerini sunmak için' şehir meydanlarında protestolar düzenledikleri yerel basına yansıdı.'Yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınacak' iddiasıCumhurbaşkanı Petro'nun iddiası, 'onu seçim yasasını ihlal etmekle suçlayarak, görevden alınmasının sağlanacağını', 'başkanlık seçim kampanyasında aşırı harcama yapıldığı iddiasının ortaya atılacağı' yönünde. Petro'nun hükümeti, vaat edilen reformları geçirme ihtiyacı duyarken, gerekli parlamento desteğini toplamada zorluklar yaşıyor.Yürüyüşleri desteklemek için ülke genelinde çağrıda bulunduPetro, ABD'de yapılan 'çevre gösterilerini' sosyal medya üzerinden paylaşarak, 27 Eylül'de Kolombiyalıları, 'Yaşam için Yürüyüş' sloganıyla sokağa çağırdı.Petro, Kolombiya'nın en büyük işçi sendikası olan Merkez İşçi Sendikası (CUT) ile Çalışma Bakanı Gloria Ines Ramirez'i de protestolara katılmaya çağırdı.İşçi Hareketi'nin önemiPetro, 24 Mart'ta işçi hareketlerini' resmi olarak tanımıştı. Sendikaların çalışmalarının takdir edildiği etkinlikte, Çalışma Bakanı, günün 'toplumsal, politik ve yaşam adaleti gününü' temsil ettiğini belirtmişti. Urrego, işçi hareketinin hükümeti için önemini dile getirmişti. 3 bin 323 sendika üyesinin ölümüne neden olan 1971 ile 2023 yılları arasında gerçekleşen iç çatışmalarda, hareketle bağlantılı 449 kişi saldırıya uğradı, 254 kişi zorla kaybedildi, 7 bin 884 kişi ölüm tehditleri aldı ve bin 987 kişi zorla yerinden edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kolombiya-panama-ve-abd-heyetleri-toplandi-duzensiz-gocle-mucadelede-isbirligi-yapilacak-1087306134.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088229283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00760cc71d928ebd73934897e4ec2ec2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney amerika, kolombiya, gösteri, protesto, gustavo petro
güney amerika, kolombiya, gösteri, protesto, gustavo petro
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan 'seferberlik' çağrısı: 'Beni iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar'
Kolombiya Cumhurbaşkanı Urrego, başkentte yaptığı konuşmasında, 'kendisini iktidardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını' iddia ederek, parlamento başkanını suçladı. 27 Eylül'de halkı sokağa davet eden Urrego, reformlarını desteklemeye çağırdı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Urrego, başkent Bogota'daki Plaza de Bolivar'da, kendisini iktidardan uzaklaştırılma iddialarına karşı 'genel bir seferberlik' çağrısı yaptı.
Petro, hükümetinin yasama meclislerinde sürdürdüğü reformları desteklemek için 27 Eylül'de yürüyüş çağrısında bulundu. Şimdiye kadar mali, eğitim, sağlık, emeklilik alanlarında sunduğu önemli reform projelerinden sadece küçük bir kısmının parlamentodan geçtiği bildirildi.
'Bu sefer darbe ordudan değil, devlet kurumlarından'
Urrego, geçen hafta muhalefetin yasal bir manevrayla onu görevden alıp yerine meclis başkanını getirmeyi amaçladığı iddiasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Urrego, 'Yasama Meclisinin demokratik olarak seçilmiş başkanları görevden almak için 'yasayı' araç olarak kullanmasının Bolivya, Brezilya ve Peru'da gerçekleştirilen darbelere' benzetti.
Gustavo Petro, bu komplonun ordudan değil, devlet kurumları tarafından desteklenen 'kurumların bir darbesi' olacağını iddia etti.
Binlerce Kolombiyalı, demokratik yollarla seçilen Gustavo Petro'nun 'hükümetini devirme girişimlerini reddetmek ve planlanan emeklilik reformuna desteklerini sunmak için' şehir meydanlarında protestolar düzenledikleri yerel basına yansıdı.
'Yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınacak' iddiası
Cumhurbaşkanı Petro'nun iddiası, 'onu seçim yasasını ihlal etmekle suçlayarak, görevden alınmasının sağlanacağını', 'başkanlık seçim kampanyasında aşırı harcama yapıldığı iddiasının ortaya atılacağı' yönünde. Petro'nun hükümeti, vaat edilen reformları geçirme ihtiyacı duyarken, gerekli parlamento desteğini toplamada zorluklar yaşıyor.
Yürüyüşleri desteklemek için ülke genelinde çağrıda bulundu
Petro, ABD'de yapılan 'çevre gösterilerini' sosyal medya üzerinden paylaşarak, 27 Eylül'de Kolombiyalıları, 'Yaşam için Yürüyüş' sloganıyla sokağa çağırdı.
Petro, Kolombiya'nın en büyük işçi sendikası olan Merkez İşçi Sendikası (CUT) ile Çalışma Bakanı Gloria Ines Ramirez'i de protestolara katılmaya çağırdı.
Petro, 24 Mart'ta işçi hareketlerini' resmi olarak tanımıştı. Sendikaların çalışmalarının takdir edildiği etkinlikte, Çalışma Bakanı, günün 'toplumsal, politik ve yaşam adaleti gününü' temsil ettiğini belirtmişti.
Urrego, işçi hareketinin hükümeti için önemini dile getirmişti. 3 bin 323 sendika üyesinin ölümüne neden olan 1971 ile 2023 yılları arasında gerçekleşen iç çatışmalarda, hareketle bağlantılı 449 kişi saldırıya uğradı, 254 kişi zorla kaybedildi, 7 bin 884 kişi ölüm tehditleri aldı ve bin 987 kişi zorla yerinden edildi.