https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bolivyada-yasanan-darbe-sonrasi-eski-baskan-morales-hukumet-kendi-kendine-darbe-yapti--1085397661.html

Bolivya'da yaşanan darbe sonrası eski Başkan Morales: Hükümet kendi kendine darbe yaptı

Bolivya'da yaşanan darbe sonrası eski Başkan Morales: Hükümet kendi kendine darbe yaptı

Sputnik Türkiye

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Arce hükümetine yapılan darbe girişiminin kurmaca olduğunu ifade etti. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T10:36+0300

2024-07-01T10:36+0300

2024-07-01T10:36+0300

dünya

bolivya

darbe girişimi

darbe

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darbe teşebbüsü

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sivil darbe

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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 26 Haziran'da Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik yapılan askeri darbe girişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'Kawsachun Coca Radio'ya verdiği demeçte Morales, görevden alınan eski General Jose Zuniga'nın başını çektiği askeri darbe girişiminin bir aldatmaca olduğunu iddia etti. Morales, Arce'nin 'timsah gözyaşları dökerek halkı kandırdığını' belirterek, "Başlangıçta bunun bir darbe olduğunu düşündüm ama şimdi kafam karıştı, kendi kendine darbe planladı gibi görünüyor." dedi.'Darbe yapan kişi 6 ay içinde serbest kalacak'Morales, tutuklanan Zuniga'nın 6 ay içinde serbest kalacağını savundu ve Arce'yi Bolivya halkını kandırmakla suçladı. Bolivya Devlet Başkanı Arce ise 28 Haziran'daki açıklamasında, "kendi kendine darbe planladı" iddialarına tepki göstererek, bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Arce, Zuniga'nın başını çektiği bir askeri darbe girişiminin yaşandığını hatırlatarak, "Bu nasıl bir talimat veya kendi kendine darbe planlaması olabilir? O kendi inisiyatifiyle hareket etti." ifadelerini kullandı.Ne olmuştu? 26 Haziran'da Bolivya'da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçmesiyle başlayan olaylar, La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalışan askerlerin görüntüleriyle sosyal medyaya yansımıştı. Vatandaşlar askerlere tepki gösterirken, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti. Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze görüşerek askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti. Bu olayların ardından binlerce kişi meydanlara inerek askeri darbe girişimini protesto etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/bolivyada-darbeye-tesebbus-suclamasiyla-3-komutan-tutuklandi-1085345052.html

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