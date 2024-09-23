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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız
Sputnik Türkiye
New York’ta düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız" dedi... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T02:26+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yemeği’nde açıklamalarda bulundu."Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız" diyen Erdoğan şunları ifade etti:Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığının büyük bir salgına dönüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel sistem, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı" ifadesini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlarsa şöyle:
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recep tayyip erdoğan, new york, abd

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız

02:26 23.09.2024 (güncellendi: 02:35 23.09.2024)
© AA / Fatih AktaşCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA / Fatih Aktaş
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New York’ta düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız" dedi. Erdoğan konuşmasında küresel sistemin, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yemeği’nde açıklamalarda bulundu.
"Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız" diyen Erdoğan şunları ifade etti:
"Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum. Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz."
Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığının büyük bir salgına dönüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel sistem, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlarsa şöyle:
"Görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar, çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir."
"Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı."
"Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür."
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