https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cumhurbaskani-erdogan-biz-entegrasyona-sonuna-kadar-variz-asimilasyona-ise-ayni-derecede-karsiyiz-1088313746.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız

Sputnik Türkiye

New York’ta düzenlenen akşam yemeğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız" dedi... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

recep tayyip erdoğan

new york

abd

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yemeği’nde açıklamalarda bulundu."Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız" diyen Erdoğan şunları ifade etti:Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığının büyük bir salgına dönüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel sistem, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı" ifadesini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlarsa şöyle:

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, new york, abd