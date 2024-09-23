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İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
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Bir güneş açıyor bir sağanak yağmur yağıyor: Meteoroloji saat vererek uyardı, sarı ve turuncu kodlu alarm verildi
Bir güneş açıyor bir sağanak yağmur yağıyor: Meteoroloji saat vererek uyardı, sarı ve turuncu kodlu alarm verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Zonguldak'ta ise olumsuz hava koşulları... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T07:59+0300
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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sağanak yağış uyarısı
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Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara, Çankırı çevreleri ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısı ise özellikle Karadeniz kıyıları, Sakarya ve Bolu çevreleri için yapıldı. Bu bölgelerde yer yer şiddetli yağışların görüleceği ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde mevsim normallerinde, iç ve güney kesimlerde ise 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Karadeniz ve doğu bölgelerinde ise batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen illerMGM tarafında da 2 il için turuncu 5 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı: AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre Bartın ve Zonguldak için turuncu, ayrıca Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için ise sarı kodlu yağış uyarısı verildi.Gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 30°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı bulutluISPARTA °C, 23°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 19°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun çevreleri ile Trabzon'un doğu, Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 28°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluDENİZLERDE HAVAKaradeniz’de fırtına bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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23 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, hava durumu, meteoroloji, bugün hava durumu, kırıkkale hava durumu, meteoroloji istanbul, hava durumu istanbul, bolu hava durumu, istanbul hava durumu, siirt hava durumu, mgm istanbul, istanbul'da hava durumu
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Bir güneş açıyor bir sağanak yağmur yağıyor: Meteoroloji saat vererek uyardı, sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

07:59 23.09.2024 (güncellendi: 08:02 23.09.2024)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Zonguldak'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Eylül hava durumu...
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara, Çankırı çevreleri ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı ise özellikle Karadeniz kıyıları, Sakarya ve Bolu çevreleri için yapıldı. Bu bölgelerde yer yer şiddetli yağışların görüleceği ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde mevsim normallerinde, iç ve güney kesimlerde ise 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Karadeniz ve doğu bölgelerinde ise batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller

MGM tarafında da 2 il için turuncu 5 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı:
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre Bartın ve Zonguldak için turuncu, ayrıca Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için ise sarı kodlu yağış uyarısı verildi.
Gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun çevreleri ile Trabzon'un doğu, Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Ders okul öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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