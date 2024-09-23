https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bir-gunes-aciyor-bir-saganak-yagmur-yagiyor-meteoroloji-saat-vererek-uyardi-sari-ve-turuncu-kodlu-1088314921.html

Bir güneş açıyor bir sağanak yağmur yağıyor: Meteoroloji saat vererek uyardı, sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Bir güneş açıyor bir sağanak yağmur yağıyor: Meteoroloji saat vererek uyardı, sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Zonguldak'ta ise olumsuz hava koşulları... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T07:59+0300

2024-09-23T07:59+0300

2024-09-23T08:02+0300

türkiye

meteoroloji

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Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara, Çankırı çevreleri ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısı ise özellikle Karadeniz kıyıları, Sakarya ve Bolu çevreleri için yapıldı. Bu bölgelerde yer yer şiddetli yağışların görüleceği ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde mevsim normallerinde, iç ve güney kesimlerde ise 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Karadeniz ve doğu bölgelerinde ise batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen illerMGM tarafında da 2 il için turuncu 5 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı: AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre Bartın ve Zonguldak için turuncu, ayrıca Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için ise sarı kodlu yağış uyarısı verildi.Gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 30°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı bulutluISPARTA °C, 23°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 19°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize, Ordu ve Samsun çevreleri ile Trabzon'un doğu, Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 28°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluDENİZLERDE HAVAKaradeniz’de fırtına bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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