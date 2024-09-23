https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/dun-aciklanmisti-okullar-bugun-tatil-mi-edildi-1088314486.html

Dün açıklanmıştı: Okullar bugün tatil mi edildi?

Dün açıklanmıştı: Okullar bugün tatil mi edildi?

Sputnik Türkiye

'Bugün okullar tatil mi? sorusu gündem olurken, yetkililer şimdilik sadece Zonguldak'ta okulların tatil edildiği bilgisini paylaştı. Yeni gelişmeler ve tatilin... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T07:25+0300

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2024-09-23T08:02+0300

türkiye

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zonguldak

zonguldak valiliği

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Zonguldak'ta etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim ve öğretime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölge için yaptığı turuncu uyarı sonrası, Zonguldak Valiliği acil bir kararla okulları tatil etti.Valilikten yapılan açıklamada, 23 Eylül Pazartesi günü il genelinde tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Şiddetli sağanak yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapılırken, vatandaşların tedbirli olması istendi. Hava durumu koşullarına göre tatilin uzatılıp uzatılmayacağı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bir-gunes-aciyor-bir-saganak-yagmur-yagiyor-meteoroloji-saat-vererek-uyardi-sari-ve-turuncu-kodlu-1088314921.html

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