https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/450-milyon-isik-yili-uzakta-inanilmaz-olay-evrenin-derinliklerinde-galaksiler-carpisti-1088329321.html
450 milyon ışık yılı uzakta inanılmaz olay: Evrenin derinliklerinde galaksiler çarpıştı
450 milyon ışık yılı uzakta inanılmaz olay: Evrenin derinliklerinde galaksiler çarpıştı
Sputnik Türkiye
Evrenin derinliklerinde nefes kesici bir manzara kaydedildi: İki galaksi, yüz milyonlarca yıl süren devasa bir dansla çarpıştı. Bu büyüleyici an, James Webb... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:52+0300
2024-09-23T12:52+0300
2024-09-23T12:52+0300
yaşam
galaksi
galaksi
galaksi
bilim
teknoloji
ileri teknoloji
james webb
james webb uzay teleskobu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088329503_278:0:1659:777_1920x0_80_0_0_97794c42484cffc38f1e38268a246e93.png
Şimdiye kadar hiç bu kadar net görüntülenmemiş olan bu galaktik birleşme, evrenin sırlarını biraz daha açığa çıkarıyor.Görselde dikkat çeken beyaz bölgeler, iki galaksideki eski yıldızları ve bu yıldızların oluşturduğu köprüyü gözler önüne seriyor. Avrupa Uzay Ajansı, bu köprünün galaksiler arasında bulunan gaz ve yıldızlardan oluştuğunu belirtiyor. Samanyolu’nun da bir gün benzer bir birleşme yaşayabileceği düşünülüyor.Yeni yıldızların doğumuÇarpışmanın etkisiyle yoğun gaz bulutları birleşerek yeni yıldızların doğmasına yol açıyor. Webb’in Orta Kızılötesi Aracı, bu yıldız oluşum bölgelerini turuncu ve kırmızı renklerde ortaya koyarak kozmik bir şölen sunuyor.Derin uzayın gizemli galaksileriWebb'in kamerasına takılan bu fotoğrafta, arka planda neredeyse tamamı sarmal yapıda olan uzak galaksiler de yer alıyor. Her biri, kendi yıldızları ve gezegenleriyle dolu, uçsuz bucaksız kozmik diyarların habercisi gibi parıldıyor.Galaksiler çarpışıyor, ama tehlike yokKuzey Arizona Üniversitesi'nden astrofizikçi Diego Munoz'a göre, galaksilerin çarpışması kaçınılmaz bir süreç olsa da gezegenler için büyük bir tehdit oluşturmuyor. Galaksilerdeki yıldızlar arasındaki mesafeler öylesine büyük ki, çarpışmalar genellikle gezegenlerin güvenliğini tehlikeye atmıyor. Delaware Üniversitesi'nden gezegen bilimci Sally Dodson-Robinson da, "Güneşi bir kum tanesi boyutuna getirirseniz, en yakın yıldıza olan mesafe kilometrelerle ölçülür" diyerek yıldızların birbirine çarpma ihtimalinin ne kadar düşük olduğunu vurguluyor.James Webb Uzay Teleskobu ne işe yarar?James Webb Uzay Teleskobu, daha önce görülmemiş detayları ortaya çıkarma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Hubble'ın iki buçuk katı büyüklüğündeki aynası ve kızılötesi görüntüleme yeteneği, Webb’i kozmosun derinliklerine bakmada eşsiz kılıyor. Büyük Patlama’dan kısa bir süre sonra oluşan yıldız ve galaksilere bakabilen teleskop, aynı zamanda Güneş sistemimizdeki cisimleri de gözlemleyebiliyor.Webb teleskobunun dış gezegenleri inceleyebilen spektrometre cihazları sayesinde, uzak dünyaların atmosferlerindeki su, karbondioksit ve metan gibi moleküller de tespit edilebiliyor. Bu özellikler, evreni anlamamızda devrim yaratıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/nasadan-endiselendiren-aciklama-buyuk-bir-goktasi-dunyaya-yaklasiyor-carpma-riski-var-mi-1088148643.html
galaksi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088329503_451:0:1487:777_1920x0_80_0_0_b8fa776bf48e91994513e5d6fb2ebfe2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galaksi, galaksi, galaksi, bilim, teknoloji, ileri teknoloji, james webb , james webb uzay teleskobu
galaksi, galaksi, galaksi, bilim, teknoloji, ileri teknoloji, james webb , james webb uzay teleskobu
450 milyon ışık yılı uzakta inanılmaz olay: Evrenin derinliklerinde galaksiler çarpıştı
Evrenin derinliklerinde nefes kesici bir manzara kaydedildi: İki galaksi, yüz milyonlarca yıl süren devasa bir dansla çarpıştı. Bu büyüleyici an, James Webb Uzay Teleskobu'nun güçlü kameralarıyla yakalandı. Arp 107 olarak bilinen bu iki galaksi, birbirleriyle çarpışarak yıldızlardan oluşan bir "köprü" inşa etti.
Şimdiye kadar hiç bu kadar net görüntülenmemiş olan bu galaktik birleşme, evrenin sırlarını biraz daha açığa çıkarıyor.
Görselde dikkat çeken beyaz bölgeler, iki galaksideki eski yıldızları ve bu yıldızların oluşturduğu köprüyü gözler önüne seriyor. Avrupa Uzay Ajansı, bu köprünün galaksiler arasında bulunan gaz ve yıldızlardan oluştuğunu belirtiyor. Samanyolu’nun da bir gün benzer bir birleşme yaşayabileceği düşünülüyor.
Çarpışmanın etkisiyle yoğun gaz bulutları birleşerek yeni yıldızların doğmasına yol açıyor. Webb’in Orta Kızılötesi Aracı, bu yıldız oluşum bölgelerini turuncu ve kırmızı renklerde ortaya koyarak kozmik bir şölen sunuyor.
Derin uzayın gizemli galaksileri
Webb'in kamerasına takılan bu fotoğrafta, arka planda neredeyse tamamı sarmal yapıda olan uzak galaksiler de yer alıyor. Her biri, kendi yıldızları ve gezegenleriyle dolu, uçsuz bucaksız kozmik diyarların habercisi gibi parıldıyor.
Galaksiler çarpışıyor, ama tehlike yok
Kuzey Arizona Üniversitesi'nden astrofizikçi Diego Munoz'a göre, galaksilerin çarpışması kaçınılmaz bir süreç olsa da gezegenler için büyük bir tehdit oluşturmuyor. Galaksilerdeki yıldızlar arasındaki mesafeler öylesine büyük ki, çarpışmalar genellikle gezegenlerin güvenliğini tehlikeye atmıyor. Delaware Üniversitesi'nden gezegen bilimci Sally Dodson-Robinson da, "Güneşi bir kum tanesi boyutuna getirirseniz, en yakın yıldıza olan mesafe kilometrelerle ölçülür" diyerek yıldızların birbirine çarpma ihtimalinin ne kadar düşük olduğunu vurguluyor.
James Webb Uzay Teleskobu ne işe yarar?
James Webb Uzay Teleskobu, daha önce görülmemiş detayları ortaya çıkarma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Hubble'ın iki buçuk katı büyüklüğündeki aynası ve kızılötesi görüntüleme yeteneği, Webb’i kozmosun derinliklerine bakmada eşsiz kılıyor. Büyük Patlama’dan kısa bir süre sonra oluşan yıldız ve galaksilere bakabilen teleskop, aynı zamanda Güneş sistemimizdeki cisimleri de gözlemleyebiliyor.
Webb teleskobunun dış gezegenleri inceleyebilen spektrometre cihazları sayesinde, uzak dünyaların atmosferlerindeki su, karbondioksit ve metan gibi moleküller de tespit edilebiliyor. Bu özellikler, evreni anlamamızda devrim yaratıyor.