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NASA'dan endişelendiren açıklama: Büyük bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor, çarpma riski var mı?
NASA'dan endişelendiren açıklama: Büyük bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor, çarpma riski var mı?
Sputnik Türkiye
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya doğru büyük bir göktaşının yaklaştığını duyurdu. Futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen bu... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T07:56+0300
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NASA, göktaşının büyüklüğünün futbol sahası boyutlarında olduğunu ve dünyaya doğru hızla yaklaştığını belirtti. NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, bu açıklamayı paylaşarak, NASA'nın uyarılarına dikkat çekti. Günay, "NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya doğru geldiğini açıkladı" ifadelerini kullandı.Dünya'ya çarpma riski var mı?NASA'nın bu açıklamasının ardından "Göktaşı Dünya'ya çarpacak mı?", "Ne zaman ve nereye düşecek?" gibi sorular sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzay ajansı, şu ana kadar göktaşının tam olarak ne zaman ve nereye düşeceği konusunda net bir bilgi vermedi. Ancak uzmanlar, bu tür göktaşı olaylarının sıkça yaşandığını ve çarpma olasılıklarının genellikle düşük olduğunu belirtiyor.Dünya’ya yaklaşan göktaşıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, NASA’nın yeni açıklamaları merakla bekleniyor.
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), göktaşı, göktaşı yağmuru, dünya, dünya, dünya, dünya, bilim, teknoloji, meteor, meteor, meteor patlaması, uzay
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), göktaşı, göktaşı yağmuru, dünya, dünya, dünya, dünya, bilim, teknoloji, meteor, meteor, meteor patlaması, uzay

NASA'dan endişelendiren açıklama: Büyük bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor, çarpma riski var mı?

07:56 18.09.2024
© PixabayDünya, göktaşı, ateş topu
Dünya, göktaşı, ateş topu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Pixabay
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya doğru büyük bir göktaşının yaklaştığını duyurdu. Futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen bu göktaşı, sosyal medyada endişeye yol açarken, NASA'nın açıklaması kısa sürede gündem oldu.
NASA, göktaşının büyüklüğünün futbol sahası boyutlarında olduğunu ve dünyaya doğru hızla yaklaştığını belirtti. NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, bu açıklamayı paylaşarak, NASA'nın uyarılarına dikkat çekti. Günay, "NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya doğru geldiğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

Dünya'ya çarpma riski var mı?

NASA'nın bu açıklamasının ardından "Göktaşı Dünya'ya çarpacak mı?", "Ne zaman ve nereye düşecek?" gibi sorular sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzay ajansı, şu ana kadar göktaşının tam olarak ne zaman ve nereye düşeceği konusunda net bir bilgi vermedi.
Ancak uzmanlar, bu tür göktaşı olaylarının sıkça yaşandığını ve çarpma olasılıklarının genellikle düşük olduğunu belirtiyor.
Dünya’ya yaklaşan göktaşıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, NASA’nın yeni açıklamaları merakla bekleniyor.
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