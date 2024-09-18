https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/nasadan-endiselendiren-aciklama-buyuk-bir-goktasi-dunyaya-yaklasiyor-carpma-riski-var-mi-1088148643.html

NASA'dan endişelendiren açıklama: Büyük bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor, çarpma riski var mı?

NASA'dan endişelendiren açıklama: Büyük bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor, çarpma riski var mı?

Sputnik Türkiye

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya doğru büyük bir göktaşının yaklaştığını duyurdu. Futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen bu... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T07:56+0300

2024-09-18T07:56+0300

2024-09-18T07:56+0300

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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NASA, göktaşının büyüklüğünün futbol sahası boyutlarında olduğunu ve dünyaya doğru hızla yaklaştığını belirtti. NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, bu açıklamayı paylaşarak, NASA'nın uyarılarına dikkat çekti. Günay, "NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya doğru geldiğini açıkladı" ifadelerini kullandı.Dünya'ya çarpma riski var mı?NASA'nın bu açıklamasının ardından "Göktaşı Dünya'ya çarpacak mı?", "Ne zaman ve nereye düşecek?" gibi sorular sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzay ajansı, şu ana kadar göktaşının tam olarak ne zaman ve nereye düşeceği konusunda net bir bilgi vermedi. Ancak uzmanlar, bu tür göktaşı olaylarının sıkça yaşandığını ve çarpma olasılıklarının genellikle düşük olduğunu belirtiyor.Dünya’ya yaklaşan göktaşıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, NASA’nın yeni açıklamaları merakla bekleniyor.

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