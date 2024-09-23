https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/32-sehirde-ayni-anda-dev-operasyon-tonlarca-uyusturucu-milyonlarca-hap-ele-gecirildi-1088315839.html
32 şehirde aynı anda dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap ele geçirildi
32 şehirde aynı anda dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-40 Operasyonu kapsamında 32 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 125 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T08:15+0300
2024-09-23T08:15+0300
2024-09-23T08:15+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
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Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, uyuşturucu madde imalatçıları ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Yerlikaya, operasyonda 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarına devam edeceğini ifade etti. Türkiye genelinde uyuşturucuya karşı başlatılan bu tür operasyonlar da yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bir-gunes-aciyor-bir-saganak-yagmur-yagiyor-meteoroloji-saat-vererek-uyardi-sari-ve-turuncu-kodlu-1088314921.html
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ali yerlikaya, ali yerlikaya operasyon, ali yerlikaya son dakika, son dakkika, ali yerlikaya 4 mart paylaşımı
ali yerlikaya, ali yerlikaya operasyon, ali yerlikaya son dakika, son dakkika, ali yerlikaya 4 mart paylaşımı
32 şehirde aynı anda dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-40 Operasyonu kapsamında 32 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 125 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 63'ü tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, uyuşturucu madde imalatçıları ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Yerlikaya, operasyonda 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.
Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarına devam edeceğini ifade etti. Türkiye genelinde uyuşturucuya karşı başlatılan bu tür operasyonlar da yakından takip ediliyor.