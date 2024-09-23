https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/32-sehirde-ayni-anda-dev-operasyon-tonlarca-uyusturucu-milyonlarca-hap-ele-gecirildi-1088315839.html

32 şehirde aynı anda dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap ele geçirildi

32 şehirde aynı anda dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu, milyonlarca hap ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-40 Operasyonu kapsamında 32 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 125 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T08:15+0300

2024-09-23T08:15+0300

2024-09-23T08:15+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, uyuşturucu madde imalatçıları ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Yerlikaya, operasyonda 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarına devam edeceğini ifade etti. Türkiye genelinde uyuşturucuya karşı başlatılan bu tür operasyonlar da yakından takip ediliyor.

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