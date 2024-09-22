https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ukraynanin-askeri-havalimanlarinin-altyapisini-vurdu-1088300858.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T13:28+0300

2024-09-22T13:28+0300

2024-09-22T14:31+0300

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Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını ve insansız hava araçları (İHA) üreten tesisleri vurduğunu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte ölü ya da yaralı olarak 1.790’a yakın asker kaybettiğini bildirdi.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarını bozguna uğrattı, 160’a yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı piyade aracı, iki otomobil, bir D-20 topçu sistemi ve iki D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Beş karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna birlikleri 420 kadar asker, 2 tank, 3 pikap, 3 adet ABD yapımı M119 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir AN/TPQ-50 radarı ve 5 mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 10 ilçesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 560 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 20 otomobil ve 4 adet ABD yapımı M777 topçu sistemi ile İngiliz yapımı FH-70 obüsü dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 2 mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 8 ilçesinde Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 11 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 445’e yakın Ukrayna askeri, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 pikap ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir mühimmat deposu imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu pekiştirdi, DHC’nin 2 ilçesinde ve Zaporojye bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 145 kadar asker, bir tank, 12 otomobil ve askeri teçhizat kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson bölgesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri vurdu, çatışmalarda 60’tan fazla Ukrayna askeri, 3 otomobil ve bir Msta-B obüsü etkisiz hale getirildi.Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını ve İHA üreten tesisleri vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 141 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatı vuruldu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi, Fransa yapımı 6 adet Hammer güdümlü uçak bombası, kara hedeflerini vurmak üzere modifiye edilmiş 2 adet S-200 sistemi ve 106 İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html

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