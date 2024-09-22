Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
07:40
1 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
08:13
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
09:07
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
09:23
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
10:08
3 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
10:41
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
11:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
12:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
16:14
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ukraynanin-askeri-havalimanlarinin-altyapisini-vurdu-1088300858.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T13:28+0300
2024-09-22T14:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
ukrayna
donbass
ukrayna ordusu
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_9d4a8a5cb205550d52b153091c2cb48c.jpg
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını ve insansız hava araçları (İHA) üreten tesisleri vurduğunu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte ölü ya da yaralı olarak 1.790’a yakın asker kaybettiğini bildirdi.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarını bozguna uğrattı, 160’a yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı piyade aracı, iki otomobil, bir D-20 topçu sistemi ve iki D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Beş karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna birlikleri 420 kadar asker, 2 tank, 3 pikap, 3 adet ABD yapımı M119 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir AN/TPQ-50 radarı ve 5 mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 10 ilçesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 560 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 20 otomobil ve 4 adet ABD yapımı M777 topçu sistemi ile İngiliz yapımı FH-70 obüsü dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 2 mühimmat deposu imha edildi.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 8 ilçesinde Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 11 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 445’e yakın Ukrayna askeri, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 pikap ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir mühimmat deposu imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu pekiştirdi, DHC’nin 2 ilçesinde ve Zaporojye bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 145 kadar asker, bir tank, 12 otomobil ve askeri teçhizat kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson bölgesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri vurdu, çatışmalarda 60’tan fazla Ukrayna askeri, 3 otomobil ve bir Msta-B obüsü etkisiz hale getirildi.Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını ve İHA üreten tesisleri vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 141 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatı vuruldu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi, Fransa yapımı 6 adet Hammer güdümlü uçak bombası, kara hedeflerini vurmak üzere modifiye edilmiş 2 adet S-200 sistemi ve 106 İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925455_73:0:952:659_1920x0_80_0_0_916e563c9b8aa59270af67fd388e32da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, kayıp

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını vurdu

13:28 22.09.2024 (güncellendi: 14:31 22.09.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını ve insansız hava araçları üreten tesisleri vurduğunu bildirdi.
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını ve insansız hava araçları (İHA) üreten tesisleri vurduğunu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saatte ölü ya da yaralı olarak 1.790’a yakın asker kaybettiğini bildirdi.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Liptsı ve Volçansk istikametlerinde düşman oluşumlarını bozguna uğrattı, 160’a yakın Ukraynalı asker, bir zırhlı piyade aracı, iki otomobil, bir D-20 topçu sistemi ve iki D-30 obüsü etkisiz hale getirildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirerek Harkov bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli ilçelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Beş karşı saldırı girişimi püskürtülen Ukrayna birlikleri 420 kadar asker, 2 tank, 3 pikap, 3 adet ABD yapımı M119 topçu sistemi dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir AN/TPQ-50 radarı ve 5 mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, DHC’nin 10 ilçesinde Ukrayna oluşumlarını bozguna uğrattı. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 560 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 20 otomobil ve 4 adet ABD yapımı M777 topçu sistemi ile İngiliz yapımı FH-70 obüsü dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat kaybetti, düşmanın sahra tipi 2 mühimmat deposu imha edildi.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek DHC’nin 8 ilçesinde Ukrayna askeri oluşumlarını bozguna uğrattı. Düşmanın 11 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 445’e yakın Ukrayna askeri, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 pikap ve askeri teçhizat etkisiz hale getirildi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir mühimmat deposu imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu pekiştirdi, DHC’nin 2 ilçesinde ve Zaporojye bölgesinde konuşlanan düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 145 kadar asker, bir tank, 12 otomobil ve askeri teçhizat kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Herson bölgesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri vurdu, çatışmalarda 60’tan fazla Ukrayna askeri, 3 otomobil ve bir Msta-B obüsü etkisiz hale getirildi.
Rapora göre hava ve topçu birlikleri ile İHA’ların desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını destekleyen enerji tesislerini, askeri havalimanlarının altyapısını ve İHA üreten tesisleri vurdu, ayrıca Ukrayna ordusunun 141 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatı vuruldu.
Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna’ya ait ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi, Fransa yapımı 6 adet Hammer güdümlü uçak bombası, kara hedeflerini vurmak üzere modifiye edilmiş 2 adet S-200 sistemi ve 106 İHA düşürdü.
Kursk bölgesine saldırı püskürtüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
Ukrayna krizi
Kursk Bölgesi’nde operasyon devam ediyor: Ukrayna birlikleri bozguna uğratıldı
Dün, 14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала