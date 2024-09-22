https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/rtukten-gunduz-kusagi-programlari-hakkinda-aciklama-kantarin-topuzu-iyice-kacti-ikazlarimiz-goz-1088300955.html

RTÜK'ten gündüz kuşağı programları hakkında açıklama: 'Kantarın topuzu iyice kaçtı, ikazlarımız göz ardı edildi'

RTÜK'ten gündüz kuşağı programları hakkında açıklama: 'Kantarın topuzu iyice kaçtı, ikazlarımız göz ardı edildi'

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili, "Yapıcı ikazlarımız göz ardı edildi. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T13:49+0300

2024-09-22T13:49+0300

2024-09-22T13:51+0300

türkiye

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mynet'e verdiği demeçte, bu programların içerik kalitesinin ciddi şekilde düştüğünü belirterek, "Kantarın topuzu iyice kaçtı. Yapıcı ikazlarımız göz ardı edildi. Kuşak programı yayınlayan kanalların üst düzey yöneticileriyle İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz toplantılardan olumlu bir sonuç alamadık. Yeni yayın dönemi başladı ve artık son aşamaya geçiyoruz. Eleştirilerimize rağmen bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik. Yakında bunları Üst Kurul'a sunarak uygulamaya alacağız. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için son önlemimizi alarak kararlı adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.Narin cinayetini hakkında da konuştu Narin Güran cinayetine de değinen Şahin, "Narin kızımızın vahşice katledilmesi karşısında medyamız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ne mahkemenin getirdiği yayın yasağına uyuldu ne de soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edildi. Minik bir kız çocuğunun cinayetinden reyting çıkarmaya çalışan medya beni derinden üzüyor. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen otoritenin başı olarak bu durumdan son derece rahatsızım" dedi.Sorumlu yayıncılık çağrısıSorumlu yayıncılık vurgusu yapan Şahin, Narin cinayetinde habercilerin hiçbir kuralı dikkate almadığını öne sürdü. "Olayın kendisi zaten bir facia," diyen Şahin, çocukların ekran başında olduğu saatlerde cinayetlerin gösterilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, söz konusu aile üzerinden genel olarak aile ve akrabalık ilişkilerinin zedelendiğini, bu durumun izleyicide travma yarattığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/gulben-ergenden-narin-guran-cinayetinin-suphelilerinden-anne-yuksele-agir-sozler-iki-bacak-arasinda-1088300241.html

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), kayıp narin, tv, gündüz, program, program durdurma