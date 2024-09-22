Gülben Ergen'den Narin Güran cinayetinin şüphelilerinden anne Yüksel’e ağır sözler: ‘İki bacak arasında değil'

Kahpelik iki bacak arasında değil.

Beyinde, vicdanda, yürekte.

Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var.

O avukat kimse ona söylesin!

Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın!

1 aydır kan kustuk!

Kızına karşı dürüst ol be kadın!

Varsın yan sende, senin gibilerde!

Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden.

Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra!”