Gülben Ergen'den Narin Güran cinayetinin şüphelilerinden anne Yüksel’e ağır sözler: ‘İki bacak arasında değil'
© DHAGülben Ergen
© DHA
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Diyarbakır'da öldürülen Narin davası sürerken oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen'den Narin'in annesi Yüksel Güran'a ağır sözler geldi.
Diyarbakır’da evine giderken kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi ile ilgili dava devam ediyor.
Soruşturma devam ederken birçok aile üyesi hala tutuklu ve itiraflar gelmeye devam ediyor.
Narin’in kaybolduğu ilk günden bu yana sosyal medyada tepki gösteren şarkıcı Gülben Ergen’de konu hakkında anne Yüksel Güran'a şu sözleri yazdı:
Kahpelik iki bacak arasında değil.
Beyinde, vicdanda, yürekte.
Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var.
O avukat kimse ona söylesin!
Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın!
1 aydır kan kustuk!
Kızına karşı dürüst ol be kadın!
Varsın yan sende, senin gibilerde!
Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden.
Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra!”
Kahpelik iki bacak arasında değil.— Gülben Ergen (@gulbenergen) September 21, 2024
Beyinde, vicdanda, yürekte.
Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var.
O avukat kimse ona söylesin!
Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın!
1 aydır kan kustuk!
Kızına karşı dürüst ol be kadın!
Varsın yan sende,… pic.twitter.com/dY5ZHRhukz