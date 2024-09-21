https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sokak-hayvanlari-icin-mama-tartismasi-kanli-bitti-2-yarali-1088295467.html

Sokak hayvanları için mama tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Sokak hayvanları için mama tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak hayvanlarına mama verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T22:57+0300

2024-09-21T22:57+0300

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türkiye

aydın

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sokak hayvanları

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efeler

bıçaklı kavga

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Söz konusu hadisenin, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki Aydın Polis Evi önünde akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi.Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ve eşi S.Ö. sokağa mahalledeki sokak hayvanları için mama bıraktığı esnada, mama bırakılmasını istemeyen komşuları İ.Ç. ile tartışmaya başladığı ve bu tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştüğü aktarıldı.Kavgada İ.Ç. ve H.Ö. bıçakla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanırken olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği ifade edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/japonyada-sel-tehdidi-50-bin-kisi-icin-tahliye-emri-verildi-1-olu-7-kisiden-haber-alinamiyor-1088293882.html

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aydın, mama, sokak hayvanları, evcil hayvan maması, kavga, tartışma, yaralı, efeler, bıçaklı kavga