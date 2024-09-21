https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sokak-hayvanlari-icin-mama-tartismasi-kanli-bitti-2-yarali-1088295467.html
Sokak hayvanları için mama tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Sokak hayvanları için mama tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak hayvanlarına mama verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T22:57+0300
2024-09-21T22:57+0300
2024-09-21T22:57+0300
türkiye
aydın
mama
sokak hayvanları
evcil hayvan maması
kavga
tartışma
yaralı
efeler
bıçaklı kavga
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Söz konusu hadisenin, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki Aydın Polis Evi önünde akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi.Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ve eşi S.Ö. sokağa mahalledeki sokak hayvanları için mama bıraktığı esnada, mama bırakılmasını istemeyen komşuları İ.Ç. ile tartışmaya başladığı ve bu tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştüğü aktarıldı.Kavgada İ.Ç. ve H.Ö. bıçakla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanırken olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği ifade edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/japonyada-sel-tehdidi-50-bin-kisi-icin-tahliye-emri-verildi-1-olu-7-kisiden-haber-alinamiyor-1088293882.html
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aydın, mama, sokak hayvanları, evcil hayvan maması, kavga, tartışma, yaralı, efeler, bıçaklı kavga
aydın, mama, sokak hayvanları, evcil hayvan maması, kavga, tartışma, yaralı, efeler, bıçaklı kavga
Sokak hayvanları için mama tartışması kanlı bitti: 2 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sokak hayvanlarına mama verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Söz konusu hadisenin, Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerindeki Aydın Polis Evi önünde akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ve eşi S.Ö. sokağa mahalledeki sokak hayvanları için mama bıraktığı esnada, mama bırakılmasını istemeyen komşuları İ.Ç. ile tartışmaya başladığı ve bu tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştüğü aktarıldı.
Kavgada İ.Ç. ve H.Ö. bıçakla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanırken olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.